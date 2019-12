Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel.

iPhone 8 Plus met Tele2 abonnement kopen

Ga je een iPhone 8 met een Tele2-abonnement aanschaffen? Dan zijn er enkele punten om in de gaten te houden. Zo raden we het je aan eerst te berekenen hoeveel geld je precies kwijt bent over de totale abonnementsperiode. Zo kun je voor jezelf een goede inschatting kunt maken of dit de kosten zijn die je wilt uitgeven aan je smartphone of dat je toch liever kiest voor een los apparaat.

Met een iPhone abonnement haal je niet alleen een losse smartphone in huis, maar kies je ook voor een abonnementsverplichting waar het aantal belminuten, sms’jes en de hoeveelheid data van vaststaan. Kijk daarom niet alleen naar de voordeligste prijs voor je iPhone, maar bedenk ook of de hoeveelheid data bijvoorbeeld genoeg is om een hele maand mee door te komen Kijk je bijvoorbeeld heel veel YouTube-filmpjes, dan heb je meer data nodig dan wanneer je alleen af en toe een mailtje stuurt.

Over de iPhone 8 Plus

De iPhone 8 Plus is de grote broer van de iPhone 8 die Apple in 2017 tegelijk met de iPhone X heeft aangekondigd. Net als de vorige Plus-iPhones is het grote verschil het grotere scherm van 5,5-inch. Een ander belangrijk verschil is de dubbele cameralens op de achterkant, waarmee je optisch kunt zoomen en gebruik kunt maken van de Portretfunctie. Hiermee kun je een object of persoon op de foto uitlichten door de achtergrond wazig te maken, of de belichting aanpassen met Portretbelichting.

De iPhone 8 Plus heeft net als de iPhone 8 een glazen achterkant, zodat je het toestel draadloos kunt opladen. Daarnaast is de iPhone 8 Plus uitgerust met de A11-chip van Apple, een krachtige chip waarmee je gemakkelijk meerdere apps tegelijk kunt gebruiken en grafisch zware games kunt spelen.