iPhone 8 Plus los toestel prijzen vergelijken

Apple iPhone 8 Plus los kopen: dit moet je weten

De iPhone 8 Plus is de grotere broer van de iPhone 8. Beide toestellen werden geïntroduceerd in het najaar van 2017. De Plus kenmerkt zich door het grotere 5,5 inch-scherm en een accu die het met gemak anderhalf tot twee dagen volhoudt. Daarnaast is de smartphone draadloos op te laden en ook onder de douche te gebruiken; de behuizing is namelijk stof- en waterbestendig. Verder heeft de iPhone 8 Plus een krachtige A11-chip, een verbeterde camera en tenminste 64GB opslag aan boord. Het instapmodel kostte bij release 919 euro, maar is inmiddels goedkoper verkrijgbaar.

Uitvoeringen van de iPhone 8 Plus

Heb je je keuze voor de iPhone 8 Plus gemaakt, dan is de volgende stap het vinden van het juiste model. Wat opslagcapaciteit betreft heb je de keuze tussen 64GB en 256GB. Voor de meeste gebruikers biedt 64GB voldoende ruimte voor hun favoriete apps, games en multimedia. Stel je hogere eisen en download je bijvoorbeeld via Netflix-series en Spotify-albums voor offline gebruik, dan is het 256GB-model een betere optie. Je zult dan minder snel tegen limieten aanlopen. De opslagruimte van de iPhone 8 Plus is niet uitbreidbaar, dus houd daar rekening mee. Beide versies zijn verkrijgbaar in de kleuren spacegrijs, zilver, goud en rood.

Prijzen van de iPhone 8 Plus

Toen Apple de iPhone 8 Plus in september 2017 introduceerde, gaf het de 64GB-versie een adviesprijs van 919 euro mee. De 256GB-variant kostte aanvankelijk 1059 euro. Beide modellen zijn inmiddels goedkoper verkrijgbaar, zeker als je gaat voor een refurbished toestel. Refurbished houdt in dat de telefoon is gebruikt en vervolgens door een professionele partij is gecontroleerd, schoongemaakt en waar nodig voorzien van nieuwe componenten. De iPhone 8 Plus is refurbished nog niet/slecht verkrijgbaar.

Waar je op moet letten bij het kopen van een iPhone 8 Plus

De iPhone 8 Plus is een uitstekende optie voor wie een smartphone wenst met een groot scherm en krachtige hardware. Deze alleskunner kan overweg met de laatste apps en games en leent zich uitstekend voor het kijken van films en series. Wanneer je de smartphone los koopt, haal je een simlockvrij toestel in huis met twee jaar fabrieksgarantie. Die is eventueel uit te breiden met AppleCare+, maar Apples schadeverzekering is geen must als je een hoesje gebruikt en voorzichtig omspringt met je iPhone.

Met de prijsvergelijker van iPhoned vind je in een handomdraai een goede deal die aansluit bij je wensen en budget. De beste aanbiedingen staan standaard bovenaan en met de filteropties kun je precies aangeven welke kleur, opslagcapaciteit, garantie en levertijd je wenst.

Sim-only of iPhone 8 Plus met abonnement?

Geen zin in een langlopend contract en maandelijks hoge kosten voor je mobiele abonnement? Dan is het een idee om de iPhone 8 Plus los te kopen en er een sim only bij te nemen. De meeste Nederlandse providers bieden voordelige sim only abonnementen, soms zelfs met de mogelijkheid om maandelijks op te zeggen. Handig als je regelmatig van provider switcht omdat je bijvoorbeeld elders een betere deal hebt gevonden. Via onze zustersite OnlySim vind je de beste sim only aanbiedingen van dit moment. De prijzen en deals worden doorlopend geactualiseerd, dus je betaalt nooit te veel.