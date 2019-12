Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel.

iPhone 8 Plus met abonnement: dit moet je weten

De iPhone 8 Plus werd gelijktijdig met de kleinere en goedkopere iPhone 8 geïntroduceerd in het najaar van 2017. Het toestel kostte bij verschijning 919 voor het model met 64GB, al kun je de iPhone 8 Plus los inmiddels goedkoper aanschaffen. Sowieso is de Plus een stuk betaalbaarder dan de iPhone X, ondanks dat hij over grotendeels dezelfde hardware beschikt. Het toestel moet het helaas doen zonder voortkantvullend scherm, maar verder heeft hij alles wat je mag verwachten van een moderne smartphone.

Waar moet je op letten bij het afsluiten van de iPhone 8 Plus met abonnement?

Met zijn grote scherm leent de iPhone 8 Plus zich uitstekend voor het consumeren van media. Tijdens je bus- of treinreis naar huis even die laatste aflevering van je favoriete Netflix-serie bekijken? Geen probleem! Houd er wel rekening mee dat videostreaming veel data en een snelle mobiele internetverbinding vereist. Kies daarom voor een provider met een landelijk dekkend 4G-netwerk en grote databundels. Sommige aanbieders geven je de optie om een onbeperkt data-abonnement af te sluiten. Dat is aantrekkelijk als je veel onderweg bent en je niet druk wilt maken over buitenbundelkosten.

Weet je niet zo goed hoeveel data, belminuten en sms’jes je nodig hebt? Bekijk dan eens de facturen van je huidige abonnement of duik de app van je provider in. Beide geven inzicht in je maandelijkse gebruik en helpen je te bepalen wat je nodig hebt. Misschien heb je wel genoeg aan data, omdat je nauwelijks nog belt en sms’t. Ook zijn er genoeg abonnementen met een kleine bel- en sms-bundel; handig voor noodgevallen.

Verder is het goed te weten dat steeds meer providers – zoals KPN, Vodafone en T-Mobile – combivoordeel bieden. Neem je bij deze partijen niet alleen een telefoonabonnement af, maar ook internet en/of televisie, dan krijg je leuke extra’s. Denk aan korting op je facturen, gratis aansluitkosten en extra zenderpakketten.

Bij welke providers kan ik de iPhone 8 Plus kopen?

Overweeg je de iPhone 8 Plus te kopen, dan kun je terecht bij de meeste grote providers en webshops. Gebruik onze provider om het actuele aanbod te vergelijken en een geschikt abonnement bij je toestel te vinden. We lichten de beste deals uit en laten je zien welke providers combivoordeel bieden.

Hoe gebruik ik de vergelijker voor het vinden van de beste iPhone 8 Plus aanbiedingen?

Het kan een hele klus zijn om een smartphone met een voordelig abonnement te vinden. De prijsvergelijker van iPhoned maakt het proces stukken eenvoudiger. Of je nu op zoek bent naar een nieuw toestel of een refurbished iPhone 8. Standaard vind je de beste deals bovenaan. Zoek je iets specifieks, filter dan het aanbod op bijvoorbeeld provider, contractduur, toesteltype en levertijd. Ook kun je aangeven hoeveel data, minuten en sms’jes je nodig hebt. Alle prijzen en deals worden doorlopend geactualiseerd.