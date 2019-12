Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel.

iPhone 8 nieuw los kopen

De iPhone 8 is de populaire goedkopere iPhone die Apple in 2017 uitbracht naast de iPhone X. De iPhone 8 heeft hetzelfde design als zijn voorgangers, met als grote verschil de glazen achterkant. Deze maakt draadloos opladen mogelijk en geeft het toestel net een iets ander gezicht.

De iPhone 8 is uitgerust met de door Apple ontworpen A11-chip en een 12 megapixel-cameralens. Daarmee maak je schitterende foto’s die je vervolgens door de krachtige prestaties gemakkelijk lokaal op je iPhone bewerkt en kunt delen.

Apples smartphones zijn niet goedkoop, maar je haalt er wel een apparaat mee in huis waar je jaren zoet mee bent, zeker als je voor een nieuw exemplaar kiest. iPhones staan bekend als de meest betrouwbare smartphones op de markt en worden bovendien jaren ondersteund door Apple met software-updates.

Dat is niet alleen fijn voor de jaren dat je de iPhone zelf gebruikt, maar komt ook goed uit als je het toestel uiteindelijk wil doorverkopen. iPhones staan mede hierdoor bekend om hun hoge waardevastheid, zodat je een deel van het aankoopbedrag weer kunt gebruiken om een nieuwer model aan te schaffen.

Als je van plan bent om een nieuwe iPhone te kopen, dan heb je eigenlijk twee keuzes: koop je een iPhone met abonnement of koop je een losse iPhone? Een losse iPhone heeft een paar voordelen. Zo is het een handige manier om onder een BKR-registratie uit te komen en kun je het mooi combineren met een (lopend) sim only-abonnement.

Soms is een losse iPhone kopen minder handig omdat je in korte tijd een relatief hoog bedrag kwijt bent. Houd daar dus rekening mee en controleer voor jezelf of je dit bedrag in een keer kunt missen.