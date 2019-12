iPhone 7 los toestel prijzen vergelijken

Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel.

Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel.

Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel.

Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel.

Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel.

Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel.

Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel.

Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel.

Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel.

Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel.

Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel.

Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel.

Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel.

Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel.

Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel.

Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel.

Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel.

Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel.

Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel.

Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel.

Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel.

Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel.

Apple iPhone 7 los kopen: dit moet je weten

De iPhone 7 zag in het najaar van 2016 het levenslicht en werd gelijktijdig met de iPhone 7 Plus uitgebracht. De modellen zijn onderhuids nagenoeg identiek, al heeft de Plus een 5,5 inch-scherm (versus 4,7 inch bij de reguliere iPhone 7).

Prijzen van de iPhone 7

De iPhone 7 kostte bij verschijning 769 euro voor het 32GB-model, terwijl voor de varianten met 128GB en 256GB respectievelijk 879 en 989 euro moest worden neergeteld. De grotere iPhone 7 Plus was verkrijgbaar vanaf 909 euro voor het 32GB-model. Inmiddels kun je de smartphone voor een schappelijkere prijs in huis halen, zeker als je voor een refurbished iPhone 7 gaat. Refurbished betekent dat het toestel gebruikt is en vervolgens door een professionele partij is gecontroleerd, schoongemaakt en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. In tegenstelling tot een tweedehands smartphone krijg je een zo goed als nieuw toestel met minimaal twee jaar garantie.

Waar je op moet letten bij het kopen van een iPhone 7

Je kunt de iPhone 7 zowel los als in combinatie met een abonnement aanschaffen. Houd er in het laatste geval rekening mee dat je waarschijnlijk een BKR-registratie krijgt, omdat de waarde van het toestel hoger ligt dan 250 euro. Je bestelling wordt dan geregistreerd bij het BKR als koop op afbetaling, wat gevolgen kan hebben voor je hypotheek als je een huis wilt kopen. Dat kun je echter voorkomen door de iPhone 7 deels of in één keer af te betalen.

De iPhone 7 is standaard simlockvrij en voorzien van twee jaar fabrieksgarantie. Eventueel kun je de AppleCare+ schadeverzekering van Apple erbij afsluiten, waarmee je gedekt bent tegen schade als gevolg van een ongelukje. Gebruik je een hoesje en spring je voorzichtig met je telefoon om, dan is AppleCare+ echter geen must.

Sim-only of iPhone 7 met abonnement?

Wil je je maandlasten laag houden, dan is het slim je smartphone los te kopen en er apart een sim only bij te nemen. Omdat je je toestel in één keer afbetaalt, zijn je maandelijkse abonnementskosten enkele tientjes lager. Bovendien biedt een sim only de flexibiliteit om een abonnement van slechts 1 of 12 maanden te nemen. Bij een abonnement met toestel zit je vaak langer vast aan een contract. Benieuwd waar je het goedkoopst uit bent? Met de prijsvergelijker van onze zustersite OnlySim vind je de beste sim only aanbiedingen van dit moment en kun je het aanbod gemakkelijk filteren.