Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel.

iPhone 7 met abonnement: dit moet je weten

De iPhone 7 verscheen gelijktijdig met de iPhone 7 Plus in september 2016 en gaat dus al een tijdje mee. Toch is het een aantrekkelijke optie als je een Apple-smartphone zoekt voor een bescheiden prijs. Het toestel werd geïntroduceerd met een prijskaartje van 769 euro voor het 32GB-model, maar inmiddels koop je een iPhone 7 los toestel voor een aanzienlijk lager bedrag. De prijsdaling is te verklaren door de release van de iPhone 8 in 2017.

Waar moet je op letten bij het afsluiten van de iPhone 7 met abonnement?

Zoek je een iPhone 7 abonnement, dan heb je volop keuze. Je kunt de telefoon zowel met een eenjarig als tweejarig abonnement bestellen, waarbij we aanraden om te gaan voor een provider die snel mobiel internet biedt en grote databundels. De iPhone 7 is namelijk prima geschikt voor het streamen van films en muziek. Maak je gebruik van mobiel internet, dan kan het echter hard gaan. Voorkom hoge buitenbundelkosten door een ruime databundel te kiezen. Check ook even in hoeverre je belminuten en sms’jes nodig denkt te hebben. Sommige abonnementen komen met onbeperkte minuten en sms’jes, maar dat is zeker niet vanzelfsprekend, of nodig.

Goed om te weten is dat steeds meer providers combivoordeel bieden. Heb je bijvoorbeeld bij KPN of T-Mobile een internet- en/of tv-abonnement, dan krijg je korting op je mobiele bundel of gratis extra’s zoals zenderpakketten, dubbele data en onbeperkt bellen met huisgenoten. Het combineren van abonnementen kan op jaarbasis een heleboel geld schelen en kost nauwelijks extra moeite.

Bij welke providers kan ik de iPhone 7 kopen?

Vrijwel alle providers in Nederland bieden de mogelijkheid om een iPhone 7 met abonnement te bestellen. Met de prijsvergelijker van iPhoned kun je het aanbod bekijken en vergelijken, zodat je gemakkelijk ziet waar je het goedkoopst uit bent. Zoek je een abonnement bij een specifieke provider, klik dan op deze links of maak gebruik van de filteropties:

Hoe gebruik ik de vergelijker voor het vinden van de beste iPhone 7 aanbiedingen?

Met de vergelijker van iPhoned vind je snel en gemakkelijk het iPhone 7 abonnement dat bij je past. Je ziet de beste deals meteen bovenaan, zodat je weet waar je de laagste maandprijs met de laagste bijbetaling hebt. Daarnaast kun je het aanbod filteren op onder meer geheugen, kleur, provider, contractduur en (hoogte van de) bijbetaling. Ook is het mogelijk om specifiek te zoeken naar abonnementen zonder BKR-registratie. Daarmee voorkom je dat je telefoonabonnement invloed heeft op de hoogte van de hypotheek die je krijgt bij aankoop van een huis.