iPhone 7 Plus los toestel prijzen vergelijken

Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel.

iPhone 7 Plus los kopen: dit moet je weten

De iPhone 7 Plus verscheen in het najaar van 2016, gelijktijdig met de kleinere iPhone 7. De Plus-variant van Apples vlaggenschip onderscheidt zich door zijn grote 5,5 inch-scherm, uitstekende dubbele camera en een lange accuduur. Gemiddeld kun je anderhalf tot twee dagen met de accu vooruit.

Prijzen van de iPhone 7 Plus

Bij verschijning bedroeg de adviesprijs van de iPhone 7 Plus 909 euro voor het 32GB-model. De varianten met 128 en 256GB kostten aanvankelijk 1019 en 1129 euro. Alle versies zijn in de loop der tijd echter goedkoper geworden. Voor een los toestel betaal je inmiddels nog maar een fractie van de prijs, zeker als je voor een refurbished iPhone 7 Plus gaat. Gebruik de prijsvergelijker van iPhoned om het (refurbished) aanbod te bekijken en te zien waar je het voordeligst uit bent.

Waar je op moet letten bij het kopen van een iPhone 7 Plus

Met de iPhone 7 Plus zonder abonnement haal je een simlockvrije smartphone in huis. iPhones hebben geen dualsim-ondersteuning en de interne opslag is niet uitbreidbaar met een geheugenkaartje. Wel krijg je standaard twee jaar fabrieksgarantie dat is uit te breiden met AppleCare+. Dit is Apples schadeverzekering die je dekt voor reparatie of vervanging van je iPhone. Ga je fatsoenlijk om met je toestel en gebruik je een hoesje, dan is de verzekering echter geen must.

Een voordeel van het aanschaffen van een losse smartphone, is dat je niet wordt geconfronteerd met een BKR-registratie. Je betaalt je toestel in één keer af waardoor het niet als lening wordt geregistreerd. Wel zo prettig als je overweegt binnenkort een huis te kopen. Een abonnement met een toestel dat goedkoper is dan 250 euro levert overigens ook geen BKR-registratie op.

Weet je niet precies waar je het goedkoopst terecht kunt voor een losse iPhone 7 Plus? Gebruik dan onze prijsvergelijker om het actuele aanbod te vergelijken. De beste deals staan standaard bovenaan en met filteropties kun je sorteren op geheugen, kleur en levertijd. Ook is het mogelijk om te filteren op de waardering van aanbieders.

Sim-only of iPhone 7 Plus met abonnement?

Wil je je lasten laag houden, dan is het slim om een smartphone los te kopen en er een apart sim only abonnement bij te nemen. Je betaalt het toestel in één keer af waardoor je maandelijkse abonnementskosten stukken lager zijn. Bovendien bieden veel providers de flexibiliteit om een sim only met een looptijd van 1 of 12 maanden te kiezen. Handig als je voor een korte periode een abonnement nodig hebt. Op zoek naar de beste deal? Gebruik de vergelijker van onze zustersite OnlySim om de goedkoopste sim only aanbiedingen te vinden.