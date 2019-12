Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel.

iPhone 7 128GB los toestel

De iPhone 7 is de iPhone uit 2016, die vooral verbeteringen op de achtergrond doorvoert. Daardoor ziet het toestel er hetzelfde uit als zijn voorganger, maar merk je tijdens het gebruik wel degelijk dat je met een nieuwe smartphone te maken hebt.

Zo is de iPhone 7 waterdicht, is de camera sterk verbeterd en is de Taptic Engine toegevoegd, deze geeft subtiele trillingen als je bepaalde functies in iOS gebruikt. Dat is een groot verschil met het ouderwetse vibreren van een smartphone, omdat deze tikjes veel subtieler zijn en op allerlei plekken in iOS verwerkt zijn.

De iPhone 7 is ook de eerste iPhone zonder traditionele koptelefoonaansluiting. Je zult dus een adaptertje, Lightning-oortjes moeten gebruiken of een draadloze koptelefoon als je muziek wilt luisteren met oortjes.

Een iPhone met 128GB aan opslag is vaak ruim voldoende. Met 128GB hoef je jezelf niet druk te maken over het volraken van je geheugen, omdat je hierop duizenden nummers, duizenden foto’s en video’s en tal van apps en games kunt installeren. Ook grotere games die regelmatig grote updates krijgen kun je hier zonder problemen op installeren.

Onthoud wel dat je het geheugen van een iPhone achteraf niet verder uit kunt breiden. Ben je geen fan van clouddiensten en bewaar je grote hoeveelheden data lokaal op je iPhone, dan is dit wel iets om in de gaten te houden en misschien een reden om toch voor het model te gaan met nog meer opslagcapaciteit.

iPhone 7 los kopen

Als je van plan bent om een nieuwe iPhone te kopen, dan heb je eigenlijk twee keuzes: koop je een iPhone met abonnement of koop je een losse iPhone? Een losse iPhone heeft een paar voordelen. Zo is het een handige manier om onder een BKR-registratie uit te komen en kun je het mooi combineren met een (lopend) sim only-abonnement.

Soms is een losse iPhone kopen minder handig omdat je in korte tijd een relatief hoog bedrag kwijt bent. Houd daar dus rekening mee en controleer voor jezelf of je dit bedrag in een keer kunt missen. iPhones zijn immers prijzige smartphones waar je honderden euro’s aan kwijt bent. Het voordeel is wel dat door de lange levensduur je een deel van dit aankoopbedrag weer terugkrijgt als je het toestel in de toekomst ooit inruilt.