iPhone 6S los toestel prijzen vergelijken

Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel.

Apple iPhone 6S los kopen: dit moet je weten

De iPhone 6S zag in het najaar van 2015 het levenslicht, gelijktijdig met de grotere iPhone 6S Plus. Beide toestellen zien er nagenoeg hetzelfde uit als hun voorgangers, maar zijn onderhuids flink verbeterd. Zo beschikt het 4,7 inch-scherm van de 6S over zogenoemde 3D Touch-technologie, waarmee je allerlei handige acties in de interface kunt uitvoeren. Verder is er een snellere 64-bit Apple A9-chip aan boord, snellere wifi, 4G+, twee keer zoveel werkgeheugen (2GB), een verbeterde 12 megapixel-camera en een accuratere vingerafdrukscanner. De iPhone 6S heeft veel te bieden en is als los toestel voordelig verkrijgbaar.

Uitvoeringen van de iPhone 6S

De iPhone 6S is in verschillende uitvoeringen beschikbaar. Wat kleuren betreft heb je de keuze uit spacegrijs, zilver en (rosé)goud. Er is een versie met 16GB opslag beschikbaar, maar de meeste gebruikers kunnen beter gaan voor de modellen met 64GB of 128GB. De opslag van de iPhone is immers niet uitbreidbaar. Met 64/128GB heb je voldoende ruimte voor je favoriete apps, games en media. Ook geeft het je de mogelijkheid om bijvoorbeeld series en muziek op te slaan voor offline gebruik.

Prijzen van de iPhone 6S

Bij release kostte de iPhone 6S met 16GB 739 euro. De 64GB- en 128GB-varianten gingen destijds voor respectievelijk 849 en 959 euro over de toonbank. Omdat de iPhone 6S inmiddels al een tijdje verkrijgbaar is, kun je het toestel voor aanzienlijk minder geld in huis halen. Ga je voor een refurbished iPhone 6s, dan betaal je nog minder. Refurbished betekent dat het toestel gebruikt is, en vervolgens door een professionele partij is gereinigd, gecontroleerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Veel refurbished toestellen zijn daardoor niet van nieuw te onderscheiden.

Waar je op moet letten bij het kopen van een iPhone 6S

Hoewel de iPhone 6S in 2015 werd geïntroduceerd, is het nog steeds een capabel toestel. Het design is stevig, de hardware kan overweg met vrijwel alle apps en games en de camera schiet fraaie plaatjes. Houd er wel rekening mee dat de smartphone in tegenstelling tot de iPhone 7 niet bestand is tegen stof en water.

Wie de iPhone 6S los koopt, haalt een simlockvrij toestel in huis met twee jaar fabrieksgarantie. De garantie is eventueel uit te breiden met AppleCare+, de schadeverzekering van Apple die dekt tegen onder meer val- en waterschade. Gebruik je een hoesje en spring je voorzichtig met de telefoon om, dan is de verzekering echter geen must.

Benieuwd waar de iPhone 6S het goedkoopst verkrijgbaar is? Gebruik onze prijsvergelijker om het actuele aanbod te bekijken en een deal te vinden die past bij je wensen en budget. Je kunt filteren op kleur, opslag, levertijd, garantie en conditie (nieuw of refurbished). Ook kun je de klantbeoordelingen van de verschillende webshops raadplegen.

Sim-only of iPhone 6S met abonnement?

De iPhone 6S is een interessant toestel om los te kopen in combinatie met een sim only abonnement. Door het toestel in één keer af te betalen, vermijd je een BKR-registratie en houd je je maandelijkse kosten voor mobiele telefonie laag. Bovendien zijn de meeste sim only’s flexibel (opzegbaar), wat handig is als je maar voor korte tijd een abonnement nodig hebt. Bij zustersite OnlySim kun je terecht voor de scherpste sim only aanbiedingen van dit moment.