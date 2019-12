iPhone 6S rose-goud los kopen

Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel.

Apple iPhone 6S (rose-goud) los toestel kopen

Als je van plan bent om een nieuwe iPhone te kopen, zoals deze iPhone 6S in het rose-goud, dan heb je eigenlijk twee keuzes: koop je een iPhone met abonnement of koop je een losse iPhone? Een losse iPhone heeft een paar voordelen. Zo is het een handige manier om onder een BKR-registratie uit te komen en kun je het mooi combineren met een (lopend) sim only-abonnement.

Soms is een losse iPhone kopen minder handig, omdat meteen een relatief hoog bedrag kwijt bent. Houd daar dus rekening mee en controleer voor jezelf of je dit bedrag in een keer kunt missen.

Over de iPhone 6S

De iPhone 6S is aan de buitenkant haast niet te onderscheiden van de iPhone 6, maar onder dit herkenbare gezicht gaan aardig wat vernieuwingen schuil. Zo is de iPhone 6S een stuk sneller dankzij de A9-chip en is het de eerste iPhone met 3D Touch.

Met 3D Touch kun je het scherm stevig indrukken om speciale functies in iOS te activeren. Druk bijvoorbeeld stevig op een app-icoon om speciale opties op te roepen of druk hard op een link om hem als preview te openen.

De camera van de iPhone 6S maakt Live Foto’s; dat zijn bewegende versies van foto’s die je kunt laten bewegen met 3D Touch. Het is een leuke manier om een standaard foto in een klein filmpje tot leven te laten komen.