iPhone 6 los toestel prijzen vergelijken

Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel.

Apple iPhone 6 los kopen: dit moet je weten

Apple lanceerde de iPhone 6 in het najaar van 2014, gelijktijdig met de iPhone 6 Plus. Het was de eerste iPhone sinds lange tijd met een nieuw design. Bovendien heeft de iPhone 6 een groter scherm dan zijn voorganger: 4,7 inch. Niet alleen de behuizing, maar ook de interne hardware is vernieuwd. Dankzij de nieuwe 64-bit A8-chip komt de iPhone 6 nog steeds prima mee. Het toestel kan de populairste apps en games draaien en is voorzien van een recente iOS-versie. Bij verschijning kostte de smartphone 699 euro voor het model met 16GB, maar inmiddels is hij voor een fractie van dat bedrag in huis te halen.

Uitvoeringen van de iPhone 6

De iPhone 6 is verkrijgbaar in de kleuren goud, spacegrijs en zilver. Daarnaast heb je de keuze uit 16GB, 64GB of 128GB opslag. Doe je meer dan alleen bellen, sms’en en internetten, dan kun je de 16GB-versie beter links laten liggen. De opslag van de iPhone 6 is immers niet uitbreidbaar en na verloop van tijd zul je tegen limieten aanlopen. De meeste gebruikers zullen voldoende hebben aan 64GB en echte grootverbruikers kunnen het best investeren in het 128GB-model. Dat biedt volop ruimte voor je favoriete apps, games en multimedia (denk aan offline Netflix-series en Spotify-muziek).

Prijzen van de iPhone 6

De 16GB-versie van de iPhone 6 kostte bij release 699 euro. De 64GB- en 128GB-varianten waren destijds respectievelijk 100 en 200 euro duurder. Omdat de iPhone 6 echter al een tijdje op de markt is, haal je hem stukken voordeliger in huis. Kies je voor een refurbished iPhone 6, dan betaal je zelfs nog minder. Refurbished betekent dat de iPhone is gebruikt en vervolgens door een professionele partij is gecontroleerd, schoongemaakt en waar nodig voorzien van nieuwe componenten. In de meeste gevallen krijg je twee tot drie jaar garantie op een refurbished telefoon.

Waar je op moet letten bij het kopen van een iPhone 6

De iPhone 6 is een interessante budgetoptie voor wie de iPhone 7 en iPhone 7 te duur vindt. De hardware is capabel genoeg voor de meeste populaire apps en games en het toestel draait op een recente versie van iOS. Verder heeft de iPhone 6 een puike camera en een handige vingerafdrukscanner. Hij is, kortom, van alle gemakken voorzien.

Koop je de iPhone 6 los, dan haal je een simlockvrij toestel in huis met twee jaar fabrieksgarantie. Die is eventueel uit te breiden met AppleCare+, maar Apples schadeverzekering is geen must als je een hoesje gebruikt en voorzichtig met je telefoon omspringt. Houd er wel rekening mee dat de iPhone 6 niet stof- en waterbestendig is.

Met de prijsvergelijker van iPhoned vind je eenvoudig een voordelige iPhone 6 die past bij je wensen en budget. De beste deals staan standaard bovenaan en met filteropties kun je eenvoudig sorteren op geheugen, kleur, levertijd en webshopbeoordeling.

Sim-only of iPhone 6 met abonnement?

Heb je geen zin in langlopende contracten, maar wil je wel besparen op je maandelijkse kosten voor mobiele telefonie? Dan is het slim om je smartphone los aan te schaffen er een aparte sim only bij te nemen. De meeste providers bieden sim only’s aan, vaak met de flexibiliteit om een contractduur van één maand te kiezen. Handig als je je abonnement niet zo lang nodig hebt. Benieuwd waar je het voordeligst uit bent? Gebruik de prijsvergelijker van zustersite OnlySim om het actuele aanbod te bekijken en de beste sim only aanbieding te vinden.