Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel.

iPhone 6 Plus met Vodafone abonnement

Ben je van plan een iPhone 6 Plus in combinatie met een vodafone-abonnement te kopen? Misschien is het dan slim om even op de volgende dingen te letten. Denk er bijvoorbeeld aan om eerst uit te rekenen hoeveel je precies kwijt bent over de totale abonnementsperiode, zodat je voor jezelf een goede inschatting kunt maken of dit een bedrag is dat je kunt uitgeven aan een smartphone.

Als je een iPhone 6 Plus met abonnement in huis haalt, koop je niet alleen een los toestel, maar verbind je je ook aan een abonnement met een vooraf bepaalde duur en een aantal belminuten, sms’jes en een bepaalde hoeveelheid data. Staar jezelf dus niet blind op het vinden van een voordelige prijs voor je iPhone, maar kijk ook of de hoeveelheid data bijvoorbeeld genoeg is om een hele maand mee door te komen. Gebruik je je smartphone bijvoorbeeld veel om Netflix te kijken, dan is het slim een grotere databundel te nemen dan wanneer je alleen af en toe je Facebook checkt.

Over de iPhone 6 Plus

De iPhone 6 Plus is de eerste Plus-iPhone van Apple. Het toestel heeft een 5,5-inch scherm, wat voor de iPhone X de grootste iPhone was die Apple ooit gemaakt had. Dat maakt de iPhone 6 Plus bij uitstek geschikt voor intensieve iPhone-gebruikers die bijvoorbeeld regelmatig games spelen of series kijken op hun smartphone.

De iPhone 6 Plus introduceerde bij de lancering een nieuw design waar zelfs de iPhone 8 Plus uit 2017 nog veel overeenkomsten mee heeft. Ook de camera is verbeterd, al is dit in vergelijking met zijn voorgangers de eerste iPhone met een merkbare camerabult, iets wat Apple sindsdien niet heeft weten op te lossen.