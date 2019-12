iPhone 6 Plus los toestel prijzen vergelijken

Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel.

iPhone 6 Plus los kopen: dit moet je weten

In het najaar van 2014 introduceerde Apple niet één, maar twee nieuwe smartphones: de iPhone 6 Plus en iPhone 6. De Plus-variant onderscheidt zich met zijn 5,5 inch-scherm, flinke accu en camera met optische beeldstabilisatie. Het grote display leent zich uitstekend voor het bekijken van foto’s en video’s en toont meer informatie in landschapsmodus. De iPhone 6 Plus kostte bij release 799 euro (16GB-model), maar inmiddels is de smartphone – zeker refurbished – voor een fractie van dat bedrag verkrijgbaar. Het is nog steeds een capabele smartphone die draait op een recente versie van iOS. Vind je het scherm van dit toestel te groot? Dan zou je de iPhone 6 eens kunnen bekijken, het kleine broertje van de Plus.

Alle iPhone 6 Plus uitvoeringen: dit moet je weten

Net als zijn kleine broer is de iPhone 6 Plus in verschillende uitvoeringen beschikbaar. Naast drie kleuren (zilver, spacegrijs en goud) zijn er drie opslagcapaciteiten om uit te kiezen: 16GB, 64GB en 128GB. Doorsnee gebruikers kunnen het best gaan voor de versie met 64GB opslag, die voldoende ruimte biedt voor apps, games en media. Het instapmodel met 16GB is eigenlijk alleen geschikt voor wie weinig apps gebruikt en voornamelijk belt en internet. Grootverbruikers die veel downloaden (denk aan Netflix-series en Spotify-muziek voor offline gebruik), doen er goed aan om voor het 128GB-model te gaan. De opslag van de iPhone 6 Plus is niet uitbreidbaar, dus als het einde in zicht komt, zul je bestanden moeten verwijderen.

Prijzen van de iPhone 6 Plus

De 16GB-versie van de iPhone 6 kostte bij release 799 euro. De 64GB- en 128GB-varianten waren destijds respectievelijk 100 en 200 euro duurder. Omdat de iPhone 6 Plus echter al een tijdje op de markt is, haal je hem stukken voordeliger in huis. Kies je voor een refurbished iPhone 6 Plus , dan betaal je zelfs nog minder. Refurbished betekent dat de iPhone is gebruikt en vervolgens door een professionele partij is gecontroleerd, schoongemaakt en waar nodig voorzien van nieuwe componenten. In de meeste gevallen krijg je twee tot drie jaar garantie op een refurbished telefoon.

Waar je op moet letten bij het kopen van een iPhone 6 Plus

De iPhone 6 Plus is een interessante budgetoptie voor wie de iPhone 7 en iPhone 7 Plus te duur vindt. De hardware is capabel genoeg voor de meeste populaire apps en games en het toestel draait op een recente versie van iOS. Verder heeft de iPhone 6 Plus een puike camera en een handige vingerafdrukscanner. Hij is, kortom, van alle gemakken voorzien.

Koop je de iPhone 6 Plus los, dan haal je een simlockvrij toestel in huis met twee jaar fabrieksgarantie. Die is eventueel uit te breiden met AppleCare+, maar Apples schadeverzekering is geen must als je een hoesje gebruikt en voorzichtig met je telefoon omspringt. Houd er wel rekening mee dat de iPhone 6 Plus niet stof- en waterbestendig is.

Met de prijsvergelijker van iPhoned vind je eenvoudig een voordelige iPhone 6 Plus die past bij je wensen en budget. De beste deals staan standaard bovenaan en met filteropties kun je eenvoudig sorteren op geheugen, kleur, levertijd en webshopbeoordeling.

RSim-only of iPhone 6 met abonnement?

Heb je geen zin in langlopende contracten, maar wil je wel besparen op je maandelijkse kosten voor mobiele telefonie? Dan is het slim om je smartphone los aan te schaffen er een aparte sim only bij te nemen. De meeste providers bieden sim only’s aan, vaak met de flexibiliteit om een contractduur van één maand te kiezen. Handig als je je abonnement niet zo lang nodig hebt. Benieuwd waar je het voordeligst uit bent? Gebruik de prijsvergelijker van zustersite OnlySim om het actuele aanbod te bekijken en de beste sim only aanbieding te vinden.