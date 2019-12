Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel.

iPhone 6 Plus met abonnement: dit moet je weten

De iPhone 6 Plus verscheen in september 2016, gelijktijdig met de kleinere iPhone 6. De smartphone kostte aanvankelijk 799 euro voor het 16GB-model, maar inmiddels is de iPhone 6 Plus los voor een fractie van dat bedrag in huis te halen. Qua hardware is hij grotendeels identiek aan de iPhone 6, met als grootste verschil het scherm van 5,5 inch. Het reguliere model heeft een 4,7 inch-scherm.

Het display heeft een full-hd-resolutie en is dankzij het formaat ideaal voor gaming en videostreaming. De iPhone 6 Plus beschikt verder over krachtige hardware en een recente versie van iOS. De camera heeft ditmaal optische beeldstabilisatie, met als voordeel dat video’s vloeiender ogen en foto’s scherper, zelfs als je niet zo’n vaste hand hebt. Aan de voorkant is de vernieuwde FaceTime hd-camera te vinden die dankzij de hogere lichtgevoeligheid betere selfies schiet. Een pluspunt van de Plus is de aanwezigheid van een flinke accu die het met gemak een dag volhoudt.

Waar moet je op letten bij het afsluiten van de iPhone 6 Plus met abonnement?

De iPhone 6 Plus is – zowel los als met abonnement – een voordelige optie voor wie de nieuwe iPhones te duur vindt. Omdat de smartphone 4G-ondersteuning heeft, raden we je aan te kiezen voor een provider met een landelijk dekkend 4G-netwerk. Dan weet je zeker dat je bijvoorbeeld onderweg je favoriete Netflix-series kunt streamen. Houd er wel rekening mee dat video’s streamen veel data vereist, dus een grote bundel is geen overbodige luxe. Ben je een grootverbruiker, dan is een onbeperkt data-abonnement het overwegen waard.

Heb je geen idee wat je nodig hebt wat betreft data, belminuten en sms’jes? Duik dan eens de app van je provider in en bekijk de facturen van je huidige abonnement. Die geven inzicht in wat je maandelijks gebruikt. Misschien heb je voor je volgende abonnement helemaal geen minuten en sms’jes meer nodig, omdat je WhatsApp en Skype gebruikt voor telefonie en berichten sturen.

Verder bieden steeds meer providers (zoals Vodafone en T-Mobile) leuke extra’s als je niet alleen vast internet of digitale televisie afneemt, maar ook een mobiel abonnement. Het combineren van abonnementen levert je bijvoorbeeld een vast bedrag per maand aan korting op, extra zenderpakketten of gratis onderling bellen met huisgenoten.

Bij welke providers kan ik de iPhone 6 Plus kopen?

Hoewel de iPhone 6 Plus al geruime tijd op de markt is, kun je het toestel nog steeds bij de meeste providers en webshops aanschaffen. Dat geldt ook voor de refurbished iPhone 6 Plus. Gebruik onze vergelijker om de beste deal in combinatie met een abonnement te vinden. Je ziet dan ook meteen waar je terecht kunt voor combivoordeel en andere kortingsacties.

Hoe gebruik ik de vergelijker voor het vinden van de beste iPhone 6 Plus aanbiedingen?

Het kan een hele uitdaging zijn om een iPhone te vinden met een voordelig abonnement. Gebruik daarom de prijsvergelijker van iPhoned! Die zet de beste deals op een rijtje en laat je gemakkelijk het actuele aanbod filteren en vergelijken. Zo kun je met een paar klikken kiezen voor de gewenste provider, contractduur, staat (nieuw of refurbished) en bundels. Desgewenst kun je je beperken tot aanbiedingen zonder BKR-registratie, zodat je telefoonabonnement geen problemen oplevert als je een huis gaat kopen.