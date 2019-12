Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel.

Apple iPhone 5S los kopen: dit moet je weten

De iPhone 5S verscheen in het najaar van 2013, gelijktijdig met de goedkopere Refurbished iPhone 5C. Bij release kostte de 5S 699 euro (16GB-model), al is hij inmiddels voor een fractie van dat bedrag verkrijgbaar. De iPhone 5S is een interessante budgetoptie voor wie een Apple-telefoon zoekt die capabel genoeg is voor de meeste apps en draait op een recente iOS-versie. De smartphone is bovendien erg compact en licht, voorzien van een vingerafdrukscanner en een puike camera. Wel is het 4 inch-scherm van de iPhone 5S naar huidige maatstaven klein. Heb je meer ruimte nodig, dan is de Refurbished iPhone 6(S) wellicht een betere keuze.

Toch op zoek naar een ander model? Bekijk dan hier onze complete Refurbished iPhone vergelijker met alle modellen.

Uitvoeringen van de iPhone 5S

De iPhone 5S is in verschillende uitvoeringen beschikbaar. Allereerst zijn er drie kleuren beschikbaar: zilver, goud en spacegrijs. Wat betreft opslagcapaciteit kun je kiezen tussen 16GB, 32GB en 64GB. Wie voornamelijk belt, internet en weinig apps gebruikt, zal met 16GB uit de voeten kunnen. Veeleisende gebruikers die fotograferen, filmen en meer apps gebruiken, kunnen beter voor het 64GB-model gaan. De variant met 32GB is inmiddels vrij zeldzaam. De opslagruimte van de iPhone 5S is niet uitbreidbaar.

Prijzen van de iPhone 5S

Als gezegd is de iPhone 5S verkrijgbaar met 16GB, 32GB en 64GB opslag. De versies kostten bij verschijning respectievelijk 699, 799 en 899 euro, maar omdat de 5S al geruime tijd verkrijgbaar is, zijn ze aanzienlijk goedkoper aan te schaffen. Zeker als je voor een refurbished iPhone 5S gaat. Refurbished houdt in dat het toestel gebruikt is en vervolgens door een professionele partij is gecontroleerd, schoongemaakt en waar nodig voorzien van nieuwe componenten. De garantie bedraagt doorgaans twee tot drie jaar.

Waar je op moet letten bij het kopen van een iPhone 5S

De iPhone 5S is een van de goedkoopste iPhones van dit moment. Toch heeft de smartphone nog steeds veel te bieden. De hardware is redelijk vlot en Apple heeft de nodige iOS-updates uitgerold. Zodoende beschik je over de laatste beveiligingsupdates en zijn de meeste populaire apps gewoon te gebruiken. Omdat de iPhone 5S relatief goedkoop is, krijg je in de meeste gevallen geen BKR-registratie als je de smartphone met abonnement bestelt. Koop je de het toestel los en betaal je het in één keer af, dan wordt het sowieso niet als lening geregistreerd.

Als je een losse iPhone 5S koopt, haal je een simlockvrije smartphone in huis met twee jaar fabrieksgarantie. De garantie is eventueel uit te breiden met de AppleCare+ schadeverzekering van Apple. Die dekt voor reparatie of vervanging van je iPhone, maar is niet essentieel als je een hoesje gebruikt en voorzichtig met je toestel omgaat. Houd er wel rekening mee dat de iPhone 5S niet stof- en waterbestendig is.

Benieuwd waar je de 5S het goedkoopst bestelt? Gebruik onze prijsvergelijker om het aanbod te vergelijken en de beste deal te vinden. Met filteropties kun je sorteren op geheugen, kleur, levertijd en webshopbeoordeling.

Sim-only of iPhone 5S met abonnement?

Geen zin om elke maand hoge kosten te betalen voor je telefoonabonnement? Dan kun je ervoor kiezen je toestel los aan te schaffen en er een sim only bij te nemen. Vrijwel alle providers bieden sim only abonnementen aan, en vaak heb je de flexibiliteit om een kortlopend contract van bijvoorbeeld één maand te nemen. Wel zo handig als je je abonnement niet zo lang nodig hebt. Daarnaast zijn je maandelijkse kosten stukken lager, omdat er geen toestelbijdrage in het abonnement zit. Via onze zustersite OnlySim kun je gemakkelijk het actuele aanbod vergelijken en een sim only aanbieding vinden die past bij je budget en wensen.