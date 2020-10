iPhone 12 los toestel prijzen vergelijken

Tot €5 extra korting per maand en dubbele data als je internet van Ziggo hebt

iPhone 12 prijzen

De iPhone 12 is op 13 oktober 2020 officieel gepresenteerd. De opvolger van de iPhone 11 is beschikbaar in vijf kleuren: blauw, groen, rood, wit en zwart. Het toestel kan overweg met 5G, heeft een nieuw design en twee camera’s achterop.

De prijzen zijn als volgt:

64GB: 909 euro

128GB: 959 euro

256GB: 1079 euro

Pre-order de iPhone 12

Pre-order de iPhone 12 bij de volgende (web)winkels:

iPhone 12 los kopen: hier moet je op letten

Ga je een iPhone 12 los kopen? Dan zijn er een paar dingen waar je rekening mee moet houden voordat je je bankpas trekt.

Opslag: Het geheugen van de iPhone 12 kun je niet uitbreiden met een geheugenkaartje. Kies daarom een model dat ruim voldoende opslag heeft dat past bij de manier waarop jij het toestel gebruikt.

Het geheugen van de iPhone 12 kun je niet uitbreiden met een geheugenkaartje. Kies daarom een model dat ruim voldoende opslag heeft dat past bij de manier waarop jij het toestel gebruikt. Garantie: In Nederland geldt de standaard fabrieksgarantie van twee jaar. Deze is verder uit te breiden met AppleCare+, een verzekering van Apple waarmee je het toestel ook tegen val-, stoot- en waterschade beschermt.

In Nederland geldt de standaard fabrieksgarantie van twee jaar. Deze is verder uit te breiden met AppleCare+, een verzekering van Apple waarmee je het toestel ook tegen val-, stoot- en waterschade beschermt. Beschikbaarheid: De iPhone is in Nederland zo populair dat de meeste bekende (web)winkels hem verkopen. Waar je wel rekening mee moet houden is dat de levertijd (zeker in het begin) onderling veel zal verschillen. Iedere winkel krijgt een beperkte voorraad geleverd, dus loont het om goed te kijken naar hoe de levertijd verschilt. Dat kan er soms voor zorgen dat je jouw iPhone 12 weken eerder binnen hebt.

iPhone 12 als los toestel of met een abonnement?

Je kunt de iPhone 12 als los toestel aanschaffen. Het nadeel is dat je de volledige aanschafprijs in een keer moet betalen. Het voordeel hiervan is wel dat je geen BKR-registratie krijgt omdat je geen lening afsluit. Bovendien kun je met een los toestel een sim only-abonnement afsluiten waardoor je voor een relatief laag maandbedrag genoeg belminuten en mb’s kunt aanschaffen.

iPhone 12 of toch liever de iPhone 12 Pro?

De iPhone 12 is de opvolger van de iPhone 11. Samen met de kleinere iPhone 12 mini vormt dit model het midrange-aanbod van Apple. Voor consumenten die meer willen (en er ook meer geld voor over hebben) zijn de iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max gemaakt. Deze toestellen hebben een betere cameralens en zullen andere verbeteringen krijgen die niet op deze iPhone 12 aanwezig zullen zijn.