iPhone 12 Pro los toestel prijzen vergelijken

iPhone 12 Pro prijs in Nederland

De iPhone 12 Pro is op 13 oktober 2020 officieel gepresenteerd. Het toestel werd samen met de iPhone 12, iPhone 12 mini en iPhone 12 Pro Max onthuld.

iPhone 12 Pro prijzen:

128GB: 1159 euro

256GB: 1279 euro

512GB: 1509 euro

Pre-order de iPhone 12 Pro los

iPhone 12 Pro los kopen: hier moet je op letten

Van plan om een iPhone 12 Pro los kopen? Check de volgende punten:

Opslag: Het geheugen van de iPhone 12 Pro is niet uit te breiden met een geheugenkaartje. Kies daarom een model dat ruim voldoende opslag heeft, zodat je nooit ruimte tekort komt.

Het geheugen van de iPhone 12 Pro is niet uit te breiden met een geheugenkaartje. Kies daarom een model dat ruim voldoende opslag heeft, zodat je nooit ruimte tekort komt. Garantie: In Nederland geldt de standaard fabrieksgarantie van twee jaar. Wil je jouw toestel ook verzekeren tegen val-, stoot- en waterschade? Kies dan voor AppleCare+.

In Nederland geldt de standaard fabrieksgarantie van twee jaar. Wil je jouw toestel ook verzekeren tegen val-, stoot- en waterschade? Kies dan voor AppleCare+. Beschikbaarheid: De meeste bekende (web)winkels in Nederland zullen de iPhone 12 Pro verkopen. Let wel op de levertijd, zeker net na de lancering. Iedere winkel krijgt een beperkte voorraad geleverd en de levertijd kan hierdoor erg van elkaar verschillen.

iPhone 12 Pro als los toestel of met een abonnement?

Je kunt de iPhone 12 Pro als los toestel aanschaffen. Dit betekent wel dat je even moet sparen, omdat je het volledige bedrag in een keer moet betalen. Het voordeel hiervan is wel dat je geen BKR-registratie krijgt omdat je geen lening afsluit. Daarbij houd je de maandelijkse kosten laag met een sim only-abonnement.

iPhone 12 Pro of toch liever de iPhone 12 Pro Max?

De iPhone 12 Pro is de opvolger van de iPhone 11 Pro. Voor consumenten die nog meer luxe willen (en er ook meer geld voor over hebben) is de iPhone 12 Pro Max gemaakt. Ben je meer geïnteresseerd in het ‘mid-range-aanbod’ van Apple? Dan is de iPhone 12 of iPhone 12 Mini wellicht iets voor jou.