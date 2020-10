iPhone 12 Pro Max los toestel prijzen vergelijken

Tot €5 extra korting per maand en dubbele data als je internet van Ziggo hebt

iPhone 12 Pro Max prijs in Nederland

13 oktober 2020 is de iPhone 12 Pro Max officieel onthuld. Het toestel is de opvolger van de iPhone 11 Pro Max uit 2019. Het toestel is tegelijk met drie andere iPhones gepresenteerd: de iPhone 12, iPhone 12 Pro en de iPhone 12 Mini.

De prijzen van de iPhone 12 Pro Max zijn:

128GB: 1259 euro

256GB: 1379 euro

512GB: 1609 euro

Pre-order de iPhone 12 Pro Max los

De iPhone 12 Pro Max is vanaf 6 november 2020 te bestellen.

iPhone 12 Pro Max los kopen: hier moet je op letten

Wil jij een iPhone 12 Pro Max los kopen? Check de volgende punten:

Opslag: Het geheugen van de iPhone 12 Pro Max is niet uit te breiden met een geheugenkaartje. Kies daarom een model met ruim voldoende opslag.

Het geheugen van de iPhone 12 Pro Max is niet uit te breiden met een geheugenkaartje. Kies daarom een model met ruim voldoende opslag. Garantie: Wil je jouw toestel extra verzekeren tegen val-, stoot- en waterschade? Kies dan voor AppleCare+. Daarnaast geldt in Nederland de standaard fabrieksgarantie van twee jaar.

Wil je jouw toestel extra verzekeren tegen val-, stoot- en waterschade? Kies dan voor AppleCare+. Daarnaast geldt in Nederland de standaard fabrieksgarantie van twee jaar. Beschikbaarheid: De iPhone 12 Pro Max is een populair toestel en daarom zullen de meeste bekende (web)winkels in Nederland dit toestel verkopen. Let bij je bestelling op de levertijd, dit kan per winkel erg verschillen.

iPhone 12 Pro Max als los toestel of met een abonnement?

Je kunt de iPhone 12 Pro Max als los toestel aanschaffen. Je moet dan wel een vrij groot bedrag in één keer betalen. Daarna kan je je maandelijkse kosten wel laag houden met een sim only-abonnement én je krijgt geen BKR-registratie. Kies je toch voor een iPhone 12 Pro Max met abonnement? Dan betaal je het toestel in termijnen af. Check onze prijsvergelijker voor de beste aanbiedingen.

iPhone 12 Pro Max of de iPhone 12 Pro?

De iPhone 12 Pro Max is de meest luxe variant van de nieuwe iPhone 12 serie die gelanceerd is. Vind je het toestel toch iets te prijzig? Dan kan je nog kiezen voor een iPhone 12 Pro, een ‘gewone’ iPhone 12 of de iPhone 12 Mini.