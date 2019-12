iPhone 11 Pro los toestel prijzen vergelijken

De iPhone 11 Pro los kopen: alles wat je moet weten

De iPhone 11 Pro is de opvolger van de iPhone XS uit 2018, die in september 2019 werd aangekondigd, vanaf 13 september te reserveren is en op 20 september verkrijgbaar is. Het design van dit vlaggenschip van Apple is grotendeels hetzelfde als dat van zijn voorganger. Naast de iPhone 11 Pro zijn op hetzelfde moment ook de iPhone 11 Pro Max en iPhone 11 uitgebracht.

iPhone 11 Pro los toestel prijs in Nederland

Apple heeft bij de lancering van de iPhone 11 Pro meteen ook de prijzen bekend gemaakt voor de verschillende versies van dit toestel. Dit zijn de adviesprijzen die worden gehanteerd.

Vergeet niet om je oude iPhone in te ruilen tegen de tijd dat je van plan bent om een nieuw exemplaar aan te schaffen. Dat kan toch weer wat geld schelen.

iPhone 11 Pro los kopen: let hier op

Als je van plan bent om een iPhone 11 Pro los te kopen, zijn er een paar dingen waar je op moet letten. Houd ten eerste rekening met de garantie. In Nederland geldt een standaard fabrieksgarantie van twee jaar, dat je kunt uitbreiden met AppleCare+. Deze schadeverzekering van Apple dekt ook val- stoot- en waterschade.

In de prijsvergelijker van iPhoned vind je op ieder moment van de dag de beste prijs van het moment voor deze smartphone. De vergelijker bundelt de beste prijzen die je dankzij de filters precies af kunt stemmen op jouw behoeften. Kies bijvoorbeeld een specifieke opslagcapaciteit of kleur.

Sim-only of iPhone 11 Pro met abonnement?

Als je de iPhone 11 Pro met abonnement afsluit, krijg je in de meeste gevallen een BKR-registratie omdat je een lening afsluit. Wil je dat voorkomen, dan kun je de 11 Pro beter los kopen en combineren met een sim only abonnement. Ga voor handige tips en de beste sim only aanbiedingen naar zustersite OnlySim.

Beste iPhone 11 Pro deals per provider:

Wil je toch liever het grotere Topmodel van Apple?

Wil je toch het grootste oled-scherm en hebb je er 100 euro extra voor over? Kies dan de iPhone 11 Pro Max. Gebruik onze prijsvergelijker voor het meest complete aanbod en alle actuele levertijden.