Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel.

iPhone 11 Pro met abonnement kopen: dit moet je weten

De iPhone 11 Pro is de opvolger van de iPhone XS uit 2018, waar wederom een aantal mooie verbeteringen bij zijn doorgevoerd. Op deze pagina lees je alles wat je moet weten over het afsluiten van een iPhone 11 Pro abonnement. De iPhone 11 Pro Max en iPhone 11 werden op hetzelfde moment uitgebracht.

iPhone 11 Pro abonnement prijzen

Net zoals voorgaande jaren heeft Apple de iPhone 11 Pro in drie opslagcapaciteiten uitgebracht: 64GB, 256GB en 512GB. Denk goed na welke je kiest, want je kunt deze opslag later niet meer uitbreiden.

Sim-only of iPhone 11 Pro met abonnement?

Als je de iPhone 11 Pro met abonnement afsluit, krijg je in de meeste gevallen een BKR-registratie omdat je een lening afsluit. Wil je dat voorkomen, dan kun je de 11 Pro beter los kopen en combineren met een sim only abonnement. Ga voor handige tips en de beste sim only aanbiedingen naar zustersite OnlySim.

Bij welke providers kan ik de iPhone 11 Pro met abonnement kopen?

De iPhone 11 Pro is net als voorgaande iPhones bij nagenoeg iedere provider beschikbaar. Of je nu KPN, Vodafone, Tele2 of een andere aanbieder kiest, ieder model van de iPhone 11 is er beschikbaar.

iPhone 11 Pro met abonnement: hier moet je op letten

Houd rekening met de garantie bijvoorbeeld. In Nederland geldt een standaard fabrieksgarantie van twee jaar, die je kunt uitbreiden met AppleCare+. Deze schadeverzekering van Apple dekt ook val- stoot- en waterschade.

In de prijsvergelijker van iPhoned vind je op ieder moment van de dag de beste prijs van het moment van alle providers voor deze smartphone. De vergelijker bundelt de beste prijzen die je dankzij de filters precies af kunt stemmen op jouw behoeften. Kies bijvoorbeeld een specifieke opslagcapaciteit of kleur.

Wil je toch liever het grotere Topmodel van Apple?

Wil je toch het grootste oled-scherm en heb je er 100 euro extra voor over? Kies dan de iPhone 11 Pro Max. Gebruik onze prijsvergelijker voor het meest complete aanbod en alle actuele levertijden.