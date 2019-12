De nieuwe iPhone 11 Pro Max met €7 korting per maand!

De Apple iPhone 11 Pro Max met abonnement: dit moet je weten

De iPhone 11 Pro Max werd in september 2019 officieel onthuld als het nieuwe vlagenschip van formaat van Apple. De start van de officiële winkelverkoop: 20 september. Het toestel is de opvolger van de iPhone XS Max uit 2018 en opnieuw de grootste iPhone in de line-up. Naast de iPhone 11 Pro Max heeft Apple ook de iPhone 11 Pro en iPhone 11 uitgebracht.

iPhone 11 Pro Max met abonnement: dit moet je weten

Tijdens de lancering van deze smartphone werden ook meteen de prijzen bekend, waarop de providers hun prijzen voor de iPhone 11 Max met abonnement baseren.

Bij welke providers kan ik de iPhone 11 Pro Max kopen?

De iPhone 11 Max is net als eerder gelanceerde iPhones breed verkrijgbaar bij de meeste providers en webshops. De smartphone is een van de populairste toestellen op de markt en dus bieden providers als KPN, Vodafone, T-Mobile en Tele 2 de smartphone in verschillende abonnementsvormen aan.

Vergeet niet om je oude iPhone in te ruilen tegen de tijd dat je van plan bent om een nieuw abonnement met toestel af te sluiten. Dat kan toch weer wat geld schelen.

iPhone 11 Pro Max met abonnement kopen: let hier op

Ben je van plan om de iPhone 11 Max met abonnement te kopen, dan zijn er een aantal dingen waar je op moet letten. Houd rekening met de garantie bijvoorbeeld. In Nederland geldt een standaard fabrieksgarantie van twee jaar, die je kunt uitbreiden met AppleCare+. Deze schadeverzekering van Apple dekt ook val- stoot- en waterschade.

In de prijsvergelijker van iPhoned vind je op ieder moment van de dag de beste prijs van het moment van alle providers voor deze smartphone. De vergelijker bundelt de beste prijzen die je dankzij de filters precies af kunt stemmen op jouw behoeften. Kies bijvoorbeeld een specifieke opslagcapaciteit of kleur.

iPhone 11 Pro Max met een kleiner scherm

De iPhone 11 Pro Max kan met zijn 6,5 inch scherm wat te groot zijn. Ga je liever voor een wat kleiner toestel met dezelfde specificaties? Kies dan voor een iPhone 11 Pro met abonnement. Dit toestel is met een 5,8 inch scherm wat eenvoudiger vast te pakken en mee te nemen.