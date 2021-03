Een refurbished ('gereviseerd') product is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het product.

Een refurbished ('gereviseerd') product is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het product.

Een refurbished ('gereviseerd') product is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het product.

Een refurbished ('gereviseerd') product is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het product.

Een refurbished ('gereviseerd') product is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het product.

Een refurbished ('gereviseerd') product is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het product.

Een refurbished ('gereviseerd') product is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het product.

Een refurbished ('gereviseerd') product is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het product.

Een refurbished ('gereviseerd') product is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het product.

Een refurbished ('gereviseerd') product is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het product.

Een refurbished ('gereviseerd') product is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het product.

Een refurbished ('gereviseerd') product is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het product.

Een refurbished ('gereviseerd') product is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het product.

Een refurbished ('gereviseerd') product is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het product.

Een refurbished ('gereviseerd') product is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het product.

Een refurbished ('gereviseerd') product is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het product.

Een refurbished ('gereviseerd') product is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het product.

Een refurbished ('gereviseerd') product is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het product.

Een refurbished ('gereviseerd') product is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het product.

Een refurbished ('gereviseerd') product is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het product.

Een refurbished ('gereviseerd') product is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het product.

Refurbished iPad kopen: alles wat je moet weten

Een refurbished iPad is een getest, gecontroleerd en schoongemaakt model met de nodige vervangen onderdelen. Omdat het een eerder gebruikte iPad betreft vind je hem vaak voor een betere prijs dan een nieuw model. Van zowel de iPad mini, iPad Air, iPad Pro als de normale iPad is een refurbished versie verkrijgbaar. Er zijn echter veel verschillende aanbieders in de markt en daarbij heb je ook nog de keuze uit verschillende condities van de iPad. Welke aanbieder en model bij jou past hangt af van je voorkeuren. Deze kun je selecteren in de prijsvergelijker.