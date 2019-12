Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel. Meer info

iPad Pro kopen: dit moet je weten

De iPad Pro is Apples tablet voor veeleisende en creatieve gebruikers. Het apparaat is leverbaar in drie formaten, met schermdiagonalen van 9,7, 10,5 en 12,9 inch. Met het los verkrijgbare Smart Keyboard tover je de iPad Pro om tot een compacte laptop. iOS biedt tal van opties om te multitasken en de iPad Pro als productiviteitsmachine te gebruiken. Qua prestaties kan de tablet zich moeiteloos meten met een gemiddelde laptop.

Uitvoeringen van de iPad Pro

De iPad Pro is in verschillende uitvoeringen verkrijgbaar. Als gezegd levert Apple zelf alleen de varianten met schermdiagonalen van 10,5 en 12,9 inch, al zijn er ook partijen die de 9,7 inch-versie aanbieden. Alle iPad Pro’s zijn verkrijgbaar met optionele 4G-ondersteuning en in de kleuren zilver, spacegrijs, goud en roségoud.

Wat betreft opslagcapaciteit heb je meerdere keuzes afhankelijk van de uitvoering. De opslag is achteraf niet uit te breiden, dus het is verstandig om voor aanschaf te bedenken hoeveel ruimte je nodig denkt te hebben. Download je relatief weinig apps en gebruik je de iPad vooral voor internetten en mediaconsumptie, dan is het 32GB of 64GB-model prima geschikt. Wil je geen concessies doen en speel je graag een spelletje, dan adviseren we te gaan voor een iPad Pro met tenminste 128GB of 256GB opslagruimte.

iPad Pro 9,7 inch kopen

Apple verkoopt de 9,7 inch-iPad Pro officieel niet meer, al is de tablet wel (refurbished) verkrijgbaar via diverse webshops. Je hebt de keuze uit 32GB, 128GB of 256GB aan opslagruimte en 4G-ondersteuning. De 9,7 inch uitvoering is voorzien van 2GB RAM, een A9X-chip, retina display met ProMotion- en True Tone-technologie, Touch ID, 12 megapixel-camera en Apple Pencil-ondersteuning. Het is een zeer handzaam model waarvan de refurbished prijs ongeveer de helft is van wat hij nieuwe kostte

iPad Pro 10,5 inch kopen

De iPad Pro 10,5 inch is te verkrijgen in de kleuren zilver, spacegrijs, goud en roségoud. Deze nieuwere variant heeft 4GB RAM geheugen en voorzien van de krachtigere A10X Fusion-chip. De instap versie is voorzien van 64GB, het dubbele van zijn kleine broertje. Verder is er nog een 256GB en 512GB uitvoering voor de heavy user. Ook deze uitvoering beschikt over Touch ID, uitstekende speakers en een 12 megapixel-camera aan de achterzijde, een fraaie displays met ProMotion- en True Tone-technologie en Apple Pencil-ondersteuning.

iPad Pro 12,9 inch kopen

De 12,9 inch is de grootste variant en beschikt over dezelfde specs als de 10,5 inch uitvoering. De grafische prestaties zijn maar liefst 40 procent beter dan bij de 9,7 inch uitvoering door de verbeterde Apple A10X-chip. De iPad Pro 12,9 is de grootste en duurste uitvoering die wel één nadeel heeft. Door de grootte en het gewicht is hij niet handzaam en ongeschikt om vast te houden voor een langere tijd.

Prijzen van de iPad Pro

De 10,5- en 12,9 inch-versies van de iPad Pro hadden bij release een adviesprijs van respectievelijk 737,91 en 907,91 euro voor het instapmodel met 64GB. Wil je het 10,5 inch-model met 256GB of 512GB opslag, dan betaal je respectievelijk 907,91 of 1127,91 euro. De grotere 12,9 inch-variant kost 1077,91 euro (256GB) of 1297,91 euro (512GB). De kleinere 9,7 inch-versie is goedkoper verkrijgbaar, zeker als je voor een refurbished iPad Pro gaat. Dat is een gebruikte iPad, die door een professionele partij is gecontroleerd, schoongemaakt en - waar nodig - voorzien van nieuwe onderdelen. De meeste refurbished aanbieders vervangen de accu en bieden twee tot drie jaar garantie.

Waar je op moet letten bij het kopen van een iPad Pro

Wil je de beste schermweergave en stel je hoge eisen aan de prestaties van je tablet, dan is de iPad Pro een goede optie. Het apparaat is een stukje duurder dan de iPad 2018, maar bevat snellere hardware en een beduidend beter display. Zo is het scherm helderder, reageert het sneller dankzij ProMotion-technologie en heb je minder last van reflecties. Daarnaast heeft de iPad Pro een betere kleurweergave en dankzij True Tone past het zich automatisch aan het omgevingslicht aan.

Heb je je keuze voor de iPad Pro gemaakt? Gebruik dan de prijsvergelijker van iPhoned om de scherpste deal te vinden. De beste aanbiedingen staan standaard bovenaan en met filteropties kun je het aanbod gemakkelijk doorzoeken. Zo kun je bijvoorbeeld filteren op kleur, geheugen, conditie (nieuw of refurbished) en garantie. De prijzen worden doorlopend geactualiseerd, dus je betaalt nooit te veel.