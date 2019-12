Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel. Meer info

Refurbished iPad Pro kopen: alles wat je moet weten

Na het uitbrengen van de iPad Air 2 kwam Apple in 2015 met de iPad Pro op de markt. Dit is een grotere en krachtigere versie van de reguliere iPad. Met het los verkrijgbare Smart Keyboard tover je de iPad Pro om tot een compacte laptop en kan de tablet zich qua prestaties moeiteloos meten met een gemiddelde laptop. Het grote voordeel van een refurbished iPad Pro is dat je een bijna nieuwe tablet koopt voor veel lagere prijs.

Hoe vind ik de beste refurbished iPad Pro aanbieding?

Gebruik onze prijsvergelijker en vind in een handomdraai een refurbished iPad Pro die past bij je budget en wensen. Met filteropties kun je sorteren op:

Schermgrootte: De iPad Pro is er in drie formaten, namelijk: 9,7 inch, 10,5 inch en 12,9 inch. Hoe groter het scherm, hoe hoger de prijs van de iPad Pro refurbished is

De iPad Pro is er in drie formaten, namelijk: 9,7 inch, 10,5 inch en 12,9 inch. Hoe groter het scherm, hoe hoger de prijs van de iPad Pro refurbished is Geheugen: Je hebt de mogelijkheid uit 32, 64, 128, 256 of 512GB aan opslagruimte voor apps, games en multimedia. Hoe hoger het geheugen, hoe hoger de prijs ook is.

Je hebt de mogelijkheid uit 32, 64, 128, 256 of 512GB aan opslagruimte voor apps, games en multimedia. Hoe hoger het geheugen, hoe hoger de prijs ook is. Kleur: De iPad Pro is in de volgende kleuren verkrijgbaar: spacegrijs, zilver, goud en rose goud

De iPad Pro is in de volgende kleuren verkrijgbaar: spacegrijs, zilver, goud en rose goud Conditie: De conditie geeft de uiterlijke staat van de tablet weer. Hoe meer gebruikerssporen de iPad Pro heeft, hoe groter de prijsbesparing is.

De conditie geeft de uiterlijke staat van de tablet weer. Hoe meer gebruikerssporen de iPad Pro heeft, hoe groter de prijsbesparing is. Garantie: Al onze partijen bieden minimaal 2 jaar garantie op een refurbished iPad. Let wel op de afwijkende onderdelen op het garantietermijn, deze verschillen per aanbieder.

Al onze partijen bieden minimaal 2 jaar garantie op een refurbished iPad. Let wel op de afwijkende onderdelen op het garantietermijn, deze verschillen per aanbieder. Levertijd: Advies is om te kiezen voor een refurbished iPad Pro met een korte levertijd. Daarmee voorkom je dat je vooraf betaalt en lang op je toestel moet wachten, of dat levering uitblijft doordat een partij in financiële problemen raakt.

Advies is om te kiezen voor een refurbished iPad Pro met een korte levertijd. Daarmee voorkom je dat je vooraf betaalt en lang op je toestel moet wachten, of dat levering uitblijft doordat een partij in financiële problemen raakt. Shopwaardering: Filter op een minimale shopwaardering als eerdere ervaringen van klanten voor jou belangrijk is.

Filter op een minimale shopwaardering als eerdere ervaringen van klanten voor jou belangrijk is. Cellular (4G): Een Cellular-model geeft je de mogelijkheid om ook buiten bereik van een wifi-netwerk gebruik te kunnen maken van mobiel internet met 4G. Hiervoor dien je wel een abonnement af te sluiten. De prijs van deze Cellular-versie is hoger dan de wifi-versie.

Wil je meer weten? Lees dan alles over een Refurbished iPad in onze koopgids met tips over het vinden van de beste refurbished iPad aanbiedingen

Ben jij op zoek naar de meeste recente versie van de refurbished iPad Pro? Dan zit je bij de refurbished iPad Pro 2018 goed. Dit is de opvolger en beschikt over een nieuw design waarbij de homeknop verdwenen is en plaats heeft gemaakt voor een volledig voorkant vullende display. Ook beschikt deze iPad Pro over de Face ID-camera. Vind je de Pro modellen refurbished toch nog te duur? Dan is de refurbished iPad 2018 een goedkoper alternatief. Ook dit is een iPad met goede functionaliteiten tegen een beter betaalbare prijs.