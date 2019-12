Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel. Meer info

Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel. Meer info

iPad Pro 2018 kopen: alles wat je moet weten

De iPad Pro 2018 is het high-end model dat Apple in 2018 uitbracht. Het is het krachtigere grote broertje van de iPad 2018, het instapmodel dat begin 2018 gelanceerd werd.

De nieuwe iPad Pro introduceert voor het eerst in jaren een nieuw design voor de tablet van Apple. De homeknop is verdwenen en maakt plaats voor een display dat de volledige voorkant vult. In de schermranden is de Face ID-camera verwerkt, zodat je de tablet met een gezichtsscan kunt ontgrendelen.

Daarnaast is de iPad Pro uitgerust met de A12X-chip, een krachtigere versie van de chip die de iPhone XS en XR aanstuurt. Hierdoor kun je met gemak meerdere apps naast elkaar draaien via de multitasking-modus van iOS 12.

Uitvoeringen van de iPad Pro 2018

De iPad Pro 2018 verschijnt wederom in twee uitvoeringen, een model met een 11-inch scherm en een grotere variant met een 12,9-inch display. Omdat het scherm tot aan de randen doorloopt, is de 12,9-inch iPad een stuk kleiner dan zijn voorganger uit 2017.

Bij beide modellen heb je de keuze uit de kleuren zilver en spacegrijs en zijn er vier verschillende opslagcapaciteiten beschikbaar: 64GB, 256GB, 512GB en 1TB. Zoals altijd is deze interne opslag niet uit te breiden, dus houd daar rekening mee als je een keuze maakt tussen deze opties.

Prijzen van de iPad Pro 2018

De adviesprijs van de iPad Pro 2018 is van het 11-inch model 899 euro en 1119 euro van de 12,9-inch versie. Kies je voor meer opslag, dan gaat de prijs uiteraard ook omhoog. Hieronder de introductie prijzen per uitvoering.

iPad Pro 2018 11-inch 64GB - €899

iPad Pro 2018 11-inch 256GB - €1069

iPad Pro 2018 11-inch 512GB - €1289

iPad Pro 2018 11-inch 1TB - €1729

iPad Pro 2018 12,9-inch 64GB - €1119

iPad Pro 2018 12,9-inch 256GB - €1289

iPad Pro 2018 12,9-inch 512GB - €1509

iPad Pro 2018 12,9-inch 1TB - €1949

iPad Pro 2018 kopen: hier moet je op letten

Als je een iPad Pro 2018 gaat kopen, zijn er wat zaken om rekening mee te houden. Zo is de iPad 2018 een interessante budget-optie als je deze iPad toch te duur vindt. Inmiddels is de iPad Pro 2018 al goedkoper verkrijgbaar, zeker als je voor een refurbished iPad Pro 2019 gaat. Dat is een gebruikte iPad, die door een professionele partij is gecontroleerd, schoongemaakt en - waar nodig - voorzien van nieuwe onderdelen. De meeste refurbished aanbieders vervangen de accu en bieden twee tot drie jaar garantie.

Kies je voor de Pro, dan is het handig om te weten dat oude accessoires van vorige iPads waarschijnlijk niet op deze iPad werken. Zo zul je een nieuwe Apple Pencil en Smart Keyboard moeten kopen, omdat de Smart Connector op een andere plaats zit. Daarnaast ontbreekt de koptelefoonaansluiting op het 2018-model en heeft de tablet geen Lightning- maar een usb-c-poort.

Je oude iPad inruilen en gegevens overzetten

Als je nog een oude iPad hebt, kun je deze inruilen via Apple GiveBack om korting te krijgen op je nieuwe aankoop. Op deze pagina vind je de inruilwaarde van je oude apparaat. Afhankelijk van het model, de opslag en de staat van het apparaat kun je hier nog flink wat geld aan verdienen.

Voordat je een iPad gaat inruilen raden we wel aan om hem goed te wissen in verband met privacy. Daarna kun je al je gegevens van de iPad overzetten van je oude naar de nieuwe iPad.