Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel. Meer info

Refurbished iPad Pro 2018 kopen: alles wat je moet weten

De Refurbished iPad Pro 2018 is het high-end model die voor een adviesprijs van 899 euro voor het 11-inch model van werd geïntroduceerd. Deze iPad Pro 2018 heeft een vernieuwd design waarbij de homeknop is verdwenen en plaats heeft gemaakt voor een display die de hele voorkant vult. Ook is dit de eerste iPad Pro waarin de Face ID-camera in de schermranden is verwerkt, waardoor je deze tablet kunt ontgrendelen met gezichtsscan. Verder is de chip krachtig genoeg om meerdere apps naast elkaar te laten draaien.

Waar moet je op letten bij het kopen van de iPad Pro 2018 refurbished?

Bij het kopen van een refurbished iPad Pro 2018 zijn er een aantal zaken waar je op moet letten. Onze filters helpen jou om een goede keus te maken. Hieronder adviseren we hoe je tot de beste refurbished iPad Pro deal komt:

Schermgrootte: De iPad Pro 2018 is verkrijgbaar in een 11,6 inch en 13,3 inch formaat. Hoe groter het scherm, hoe hoger de prijs van de iPad Pro refurbished is

De iPad Pro 2018 is verkrijgbaar in een 11,6 inch en 13,3 inch formaat. Hoe groter het scherm, hoe hoger de prijs van de iPad Pro refurbished is Geheugen: Je hebt de mogelijkheid uit 128, 256 of 512GB aan opslagruimte voor apps, games en multimedia. Hoe groter het geheugen, hoe hoger de prijs.

Je hebt de mogelijkheid uit 128, 256 of 512GB aan opslagruimte voor apps, games en multimedia. Hoe groter het geheugen, hoe hoger de prijs. Kleur: De iPad Pro is in de kleuren zilver, grijs en goud verkrijgbaar. De kleur heeft geen invloed op de adviesprijs, maar sommige kleuren zijn refurbished beter verkrijgbaar en daarom voordeliger in prijs..

De iPad Pro is in de kleuren zilver, grijs en goud verkrijgbaar. De kleur heeft geen invloed op de adviesprijs, maar sommige kleuren zijn refurbished beter verkrijgbaar en daarom voordeliger in prijs.. Conditie: De conditie geeft de uiterlijke staat van de tablet weer. Hoe meer gebruikerssporen de iPad Pro 2018 refurbished heeft, hoe groter de prijsbesparing is.

De conditie geeft de uiterlijke staat van de tablet weer. Hoe meer gebruikerssporen de iPad Pro 2018 refurbished heeft, hoe groter de prijsbesparing is. Garantie: Al onze partijen bieden minimaal 2 jaar garantie op een refurbished iPad. Let wel op de afwijkende onderdelen op het garantietermijn, deze verschillen per aanbieder.

Al onze partijen bieden minimaal 2 jaar garantie op een refurbished iPad. Let wel op de afwijkende onderdelen op het garantietermijn, deze verschillen per aanbieder. Levertijd: Advies is om te kiezen voor een refurbished iPad Pro met een korte levertijd. Daarmee voorkom je dat je vooraf betaalt en lang op je iPad Pro moet wachten, of dat levering uitblijft doordat een partij in financiële problemen raakt..

Advies is om te kiezen voor een refurbished iPad Pro met een korte levertijd. Daarmee voorkom je dat je vooraf betaalt en lang op je iPad Pro moet wachten, of dat levering uitblijft doordat een partij in financiële problemen raakt.. Shopwaardering: Als je een aanbieder wilt kiezen op basis van ervaringen van andere klanten, filter dan op een minimale shopwaardering.

Als je een aanbieder wilt kiezen op basis van ervaringen van andere klanten, filter dan op een minimale shopwaardering. Cellular (4G): Een Cellular-model geeft je de mogelijkheid om ook buiten bereik van een wifi-netwerk gebruik te kunnen maken van mobiel internet met 4G. Hiervoor dien je wel een abonnement af te sluiten. De prijs van deze Cellular-versie is hoger dan de wifi-versie.

Wil jij nog meer weten te weten komen over Refurbished iPads? Lees dan alles hierover in onze koopgids en krijg gedetailleerde tips over het vinden van de beste refurbished iPad aanbiedingen

Alternatieven voor de refurbished iPad Pro 2018

Refurbished iPad Pro Is voor jou Face ID niet belangrijk en ben jij op zoek naar een refurbished iPad Pro met een kleiner scherm? Dan is de voorganger van de iPad Pro 2018, de eerste versie van de refurbished iPad Pro een interessante optie. Met de mogelijkheid uit een 9,7, 10,5 of 12,9 scherm inch heb je nét wat compacter scherm om.

Refurbished iPad Pro Ben jij op zoek naar een goedkopere iPad die je niet voor professioneel gebruik nodig hebt? Dan is de versimpelde versie, de refurbished iPad 2018 een interessante budget-optie. Ook dit is een iPad met goede functionaliteiten tegen een beter betaalbare prijs.