Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel. Meer info

iPad Mini 4 kopen: dit moet je weten

De iPad Mini 4 is de kleinste tablet in het assortiment van Apple. Het device is qua specificaties vergelijkbaar met de iPad Air 2, al heeft het een kleiner 7,9 inch-display met een resolutie van 2048 bij 1536 pixels. Verder beschikt de iPad Mini 4 over een A8-processor, een Touch ID-vingerafdrukscanner, twee camera’s met 1,2 en 8 megapixel en optionele 4G-ondersteuning. De accu is kleiner dan die van de iPad Air 2, maar aangezien het scherm ook kleiner (en dus energiezuiniger) is, gaat de iPad Mini 4 nagenoeg even lang mee. Een groot voordeel van de tablet zijn de compacte afmetingen en het gewicht van nog geen 300 gram. Daarmee is het een ideaal reismaatje voor wie de grote iPads te zwaar (of duur) vinden.

Uitvoeringen van de iPad Mini 4

Bij verschijning was de iPad Mini 4 verkrijgbaar met 16GB, 64GB of 128GB aan opslagruimte en in de kleuren zilver, goud en spacegrijs. Als je de keuze hebt, adviseren we je te gaan voor tenminste 64GB opslag. Je hebt dat genoeg ruimte voor je favoriete apps, games en kunt ook media downloaden voor offline gebruik - denk aan films en series van Netflix. Bij het 16GB-model loop je sneller tegen limieten aan. Omdat de opslag niet uitbreidbaar is, zul je dan bestanden moeten verwijderen.

Prijzen van de iPad Mini 4

De adviesprijs van de iPad Mini 4 bij release (najaar 2015) was 399 euro voor het instapmodel met wifi en 16GB opslag. De modellen met 64GB, 128GB en/of 4G-ondersteuning waren logischerwijs duurder. Inmiddels zijn ze echter allemaal in prijs gezakt, zeker als je voor een refurbished iPad Mini 4 gaat. Dat is een gebruikte iPad, die door een professionele partij is schoongemaakt, gecontroleerd en - waar nodig - voorzien van nieuwe onderdelen. Doorgaans worden de accu en/of het scherm vervangen. De meeste refurbished aanbieders geven twee tot drie jaar garantie en leveren alle accessoires mee. Het verschil met een volledig nieuwe iPad is dan ook klein.

Waar je op moet letten bij het kopen van een iPad Mini 4

De iPad Mini 4 is de enige optie die je hebt als je een kleinere en goedkopere iPad zoekt. De tablet is lekker compact en licht, maar kan prima mee met zijn grotere broers. De iPad draait op een recente iOS-versie en de meeste populaire apps en games zullen probleemloos werken. Benieuwd waar je de iPad Mini 4 het goedkoopst kunt aanschaffen? Gebruik dan onze prijsvergelijker en vind in een handomdraai een iPad die past bij je budget en wensen. Met filteropties kun je sorteren op type, kleur, opslagcapaciteit, conditie (nieuw of refurbished) en meer. Alle prijzen worden doorlopend geactualiseerd, dus je betaalt nooit te veel.

Je oude iPad inruilen

Wist je dat Apple een inruilprogramma heeft waarmee je korting op je nieuwe aankoop krijgt? Met Apple GiveBack kun je heel gemakkelijk je oude Apple-device inruilen. Op deze pagina zie je of je device hiervoor in aanmerking komt. Is dat niet het geval, dan kan Apple het kosteloos recyclen.