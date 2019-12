Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel. Meer info

Refurbished iPad mini 3 kopen: alles wat je moet weten

De iPad mini 3 is een licht en compacte iPad die in 2014 een prijskaartje van 399 euro kreeg. Inmiddels is de iPad mini 3 refurbished erg voordelig verkrijgbaar. De iPad mini 3 heeft de functionaliteit en design van een gewone iPad maar is erg licht van gewicht en ideaal voor gebruik met één hand.

Waar moet je op letten bij het kopen van de iPad mini 3 refurbished?

Er zijn een aantal dingen waar je op moet letten bij het kopen van een refurbished iPad mini 3. Onze filters helpen jou om een goede keus te maken. Hieronder adviseren we hoe je tot de beste refurbished deal komt:

Geheugen: Je hebt de mogelijkheid uit 16, 64 of 128GB aan opslagruimte. Hoe groter de interne opslag is, hoe hoger de prijs ook zal zijn.

Je hebt de mogelijkheid uit 16, 64 of 128GB aan opslagruimte. Hoe groter de interne opslag is, hoe hoger de prijs ook zal zijn. Kleur: De iPad 3 mini is in de volgende kleuren verkrijgbaar: spacegrijs, goud en zilver. Alle kleuren zijn refurbished goed verkrijgbaar.

De iPad 3 mini is in de volgende kleuren verkrijgbaar: spacegrijs, goud en zilver. Alle kleuren zijn refurbished goed verkrijgbaar. Conditie: De conditie geeft de uiterlijke staat van de tablet weer. Hoe meer gebruikerssporen de refurbished iPad mini 3 heeft, hoe groter de prijsbesparing is.

De conditie geeft de uiterlijke staat van de tablet weer. Hoe meer gebruikerssporen de refurbished iPad mini 3 heeft, hoe groter de prijsbesparing is. Garantie: Al onze partijen bieden minimaal 2 jaar garantie op een refurbished iPad. Let wel op de afwijkende onderdelen op het garantietermijn, deze verschillen per aanbieder.

Al onze partijen bieden minimaal 2 jaar garantie op een refurbished iPad. Let wel op de afwijkende onderdelen op het garantietermijn, deze verschillen per aanbieder. Levertijd: Advies is om te kiezen voor een refurbished iPad met een korte levertijd. Daarmee voorkom je dat je vooraf betaalt en lang op je toestel moet wachten, of dat levering uitblijft doordat een partij in financiële problemen raakt.

Advies is om te kiezen voor een refurbished iPad met een korte levertijd. Daarmee voorkom je dat je vooraf betaalt en lang op je toestel moet wachten, of dat levering uitblijft doordat een partij in financiële problemen raakt. Shopwaardering: Filter op een minimale shopwaardering als eerdere ervaringen van klanten voor jou belangrijk is.

Filter op een minimale shopwaardering als eerdere ervaringen van klanten voor jou belangrijk is. Cellular (4G): Een Cellular-model geeft je de mogelijkheid om ook buiten bereik van een wifi-netwerk gebruik te kunnen maken van mobiel internet met 4G. Hiervoor dien je wel een abonnement af te sluiten. De prijs van deze Cellular-versie is hoger dan de wifi-versie.

Heb jij interesse om een iPad refurbished te gaan kopen of ben je gewoon op zoek naar meer informatie? In onze koopgids geven wij uitgebreid uitleg en advies over waar je allemaal op moet letten bij het kopen van een refurbished iPad

Alternatieven voor de refurbished iPad mini 3?

Refurbished iPad Air 2: Wil je een iPad die sneller is? Kies dan voor de grote broer, refurbished iPad Air 2 . De iPad Air 2 wordt aangestuurd door een A8X-chip en heeft daardoor betere prestaties. Echter is dit model wel een stuk minder compact dan de iPad Mini.

Refurbished iPad mini 4: Toch op zoek naar een iPad die net zo makkelijk mee te nemen is, maar die ook betere prestaties heeft? Dan is de refurbished iPad mini 4 een betere keuze voor jou. Dit is de opvolger van de iPad mini 3