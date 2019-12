Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel. Meer info

De iPad mini 2 gaat alweer een aantal jaren mee, maar het is nog steeds een goede, en goedkope, koop. Verschillende partijen hebben mooie aanbiedingen voor deze tablet met A7-chip. De kleine tablet is niet veel slechter dan de nieuwe iPad mini 4, maar de iPad mini 2 aanbiedingen zijn op het moment veel beter. Voor hetzelfde geld van een iPad mini 4 met 16GB krijg je een iPad mini 2 met dubbel of zelfs vier keer zoveel geheugen. Op deze pagina vind je alles over de verschillende manieren om een iPad mini 2 kopen.

iPad mini 2 release

De officiële iPad mini 2 release vond plaats op 22 oktober 2013 tijdens het jaarlijkse Apple-event en de tablet ligt vanaf november 2013 in de winkels. De iPad mini 2 werd in eerste instantie aangekondigd als de iPad mini Retina, omdat dit model in tegenstelling tot zijn voorganger over een 7,9 inch Retina-scherm met een resolutie van 2048 bij 1536 pixels beschikt. Later werd de tablet omgedoopt tot iPad mini 2.

De iPad mini 2 is uitgerust met een A7-chip van Apple die nog steeds prima resultaten levert, zeker in combinatie met de 2GB aan werkgeheugen. Je kunt bij de iPad mini 2 kiezen uit een versie met 16, 32, 64 of 128GB aan opslagruimte. Met de 6471mAh accu kun je vele uren werken voordat je de oplader nodig hebt en dankzij de update naar iOS 9 kun je met de iPad mini 2 energiezuiniger en efficiënter werken. Ook zijn Siri en Proactive verbeterd in iOS 9 ten opzichte van iOS 8, waardoor de resultaten nauwkeuriger zijn.

iPad mini 2 aanbiedingen

Met de introductie van de iPad mini 4 in september 2015, werd de mini 3 uit de verkoop gehaald. De iPad mini 2 prijs ging hierdoor fors omlaag. Zo verkoopt Apple de tablet op dit moment voor 299 euro voor het 16GB-model, maar verschillende grote marktpartijen hebben nu nog betere iPad mini 2 aanbiedingen die wij voor jou hebben verzameld op deze pagina.

iPad mini 2 kopen

Wil je de iPad mini 2 kopen, dan vind je op deze pagina actuele prijzen en aanbiedingen. Deze worden dagelijks geactualiseerd, zodat je nooit te veel betaalt.

iPad mini 2 refurfished

Wist je dat je de ook de iPad mini 2 refurbished kunt aanschaffen? Je krijgt dan een volledig schoongemaakte, gecontroleerde en gereviseerde iPad voor een fractie van de prijs. Ook koop je een gebruikte iPad met garantie. Wel zo prettig!