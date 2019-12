Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel. Meer info

iPad Air kopen: dit moet je weten

De iPad Air kopen is nog steeds een goed idee, want hoewel de tablet al iets ouder is, heeft hij nog steeds een recente iOS-versie en prima specificaties. Daardoor kun je ook nu nog probleemloos te laatste apps en games spelen. Er zijn iPad Air aanbiedingen voor de 16-, 64- en 128GB uitvoering met enkel Wifi of Wifi en mobiel internet. De specs van de versie met of zonder mobiel internet zijn identiek, al is het wifi-model een fractie lichter. In de praktijk zul je daar echter weinig van merken. Je kunt de iPad Air kopen bij diverse webshops in ons land, maar de tablet is minder breed verkrijgbaar dan zijn opvolger. Op deze pagina zetten we de beste iPad Air aanbiedingen voor je op een rijtje.

iPad Air release

De officiële iPad Air release vond plaats op 22 oktober 2013 tijdens het najaarsevenement van Apple. De iPad Air heeft een dunner ontwerp dat op de iPad mini lijkt en net als de Retina-versie van die tablet heeft hij een 64 bit-Apple A7-processor met de M7-coprocessor. Hij bezit ook een 5 megapixel-Autofocus iSight-camera met 1080p-HD-videoopnamefunctie aan de achterzijde en een 1,2 megapixel-FaceTime HD-camera met 720p-HD-video aan de voorzijde om videogesprekken mee te voeren. Qua design was de iPad Air de grootste verandering van Apples tablet tot dan toe. Het apparaat heeft een nieuw 7,5 mm dik design en een dunnere vezel die te vergelijken is met de iPad mini. Doordat hij zo sterk verkleind is in volume is de iPad Air 22% lichter dan de iPad 2. Hij heeft nog steeds een 9,7-inch retina-display met een vingerafdrukbestendige coating.

Onder de motorkap bevindt zich een dualcore Apple A7-processor en 1GB aan werkgeheugen. Aan de achterkant is de iPad Air voorzien van een 5 megapixel-camera waarmee je onder meer snel foto's schiet in de burst-modus, panoramafoto's maakt en video's opneemt. Met de frontcamera kun je foto's schieten met de 1,2 megapixel-camera.

iPad Air prijs

Na de aankondiging in oktober kon je meteen de iPad Air kopen voor een bedrag van 479 euro voor het 16GB-model. De prijs van de tablet is inmiddels verlaagd. Op deze pagina hebben wij voor jou de huidige iPad Air aanbiedingen voor het 16-, 64- en 128GB-model met wifi en indien gewenst mobiel internet verzameld. Inmiddels is de iPad Air refurbished nog verkrijgbaar en zijn de prijzen flink gedaald.

iPad Air kopen

Wil je de iPad Air kopen, dan vind je op deze pagina actuele prijzen en aanbiedingen. Deze worden dagelijks geactualiseerd, zodat je nooit te veel betaalt. Ben je opzoek naar een nieuwe iPad? Dan is mogelijk de iPad 2018 of iPad Pro 2018 iets voor jouw.