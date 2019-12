Refurbished iPad Air kopen: dit moet je weten

De Refurbished iPad Air is de eerste dunne, lichte en krachtige versie in het assortiment de Air-modellen van Apple. Na de aankondiging in oktober 2013 kon je meteen de iPad Air kopen voor een bedrag van 479 euro voor het 16GB-model. De prijs van de tablet is inmiddels verlaagd en nog enkel refurbished verkrijgbaar. De Air is slechts 7,5 millimeter dik en weegt nog geen 500 gram, waardoor je hem gemakkelijk langere tijd kunt gebruiken zonder dat je armen vermoeid raken. Het model is in een WiFi of Cellular model verkrijgbaar. Daarbij heb je de keuze uit een wifi- of Cellular-versie (4G). Verder is het bij deze refurbished iPad Air niet mogelijk om iPadOS als besturingssysteem te gaan gebruiken.

Hoe vind ik de beste refurbished iPad Air aanbieding?

Gebruik onze prijsvergelijker en vind in een handomdraai een refurbished iPad die past bij je budget en wensen. Met filteropties kun je sorteren op:

Geheugen: Je hebt de mogelijkheid uit 16, 32, 64 of 128GB aan opslagruimte voor je favoriete apps, games en multimedia.

Je hebt de mogelijkheid uit 16, 32, 64 of 128GB aan opslagruimte voor je favoriete apps, games en multimedia. Kleur: De iPad Air refurbished is in de volgende kleuren verkrijgbaar: spacegrijs en zilver

De iPad Air refurbished is in de volgende kleuren verkrijgbaar: spacegrijs en zilver Conditie: De conditie geeft de uiterlijke staat van de tablet weer. Hoe meer gebruikerssporen de iPad heeft, hoe goedkoper de tablet is.

De conditie geeft de uiterlijke staat van de tablet weer. Hoe meer gebruikerssporen de iPad heeft, hoe goedkoper de tablet is. Garantie: Al onze partijen bieden minimaal 2 jaar garantie op een refurbished iPad. Let wel op de afwijkende onderdelen op het garantietermijn, deze verschillen per aanbieder.

Al onze partijen bieden minimaal 2 jaar garantie op een refurbished iPad. Let wel op de afwijkende onderdelen op het garantietermijn, deze verschillen per aanbieder. Levertijd: Advies is om te kiezen voor een refurbished iPad met een korte levertijd. Daarmee voorkom je dat je vooraf betaalt en lang op je toestel moet wachten, of dat levering uitblijft doordat een partij in financiële problemen raakt.

Advies is om te kiezen voor een refurbished iPad met een korte levertijd. Daarmee voorkom je dat je vooraf betaalt en lang op je toestel moet wachten, of dat levering uitblijft doordat een partij in financiële problemen raakt. Shopwaardering: Filter op een minimale shopwaardering als eerdere ervaringen van klanten voor jou belangrijk is.

Filter op een minimale shopwaardering als eerdere ervaringen van klanten voor jou belangrijk is. Cellular (4G): Een Cellular-model geeft je de mogelijkheid om ook buiten bereik van een wifi-netwerk gebruik te kunnen maken van mobiel internet met 4G. Hiervoor dien je wel een abonnement af te sluiten. De prijs van deze Cellular-versie is hoger dan de wifi-versie.

Wil jij alles te weten komen over refurbished iPads? Lees dan onze

koopgids en krijg antwoord op al je vragen.

Alternatieven voor de iPad Air refurbished

Ben jij op zoek naar een refurbished iPad Air die wel iPadOS als besturingssysteem krijgt dan is de refurbished iPad Air 2 een goed alternatief. Dit is de opvolger en nog dunner dan zijn voortganger. Daarnaast wordt de iPad Air 2 aangestuurd door en chip die 40 procent sneller is dan de chip van de refurbished iPad Air. Wil jij toch een krachtigere iPad? Dan is de refurbished iPad Pro ook een mooi alternatief. Deze iPad is een grotere en krachtigere versie van de refurbished iPad en is ideaal voor professioneel gebruikt.