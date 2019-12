Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel. Meer info

iPad Air 2 kopen: dit moet je weten

De iPad Air 2 verscheen in het najaar van 2014 als opvolger van de iPad Air. De tablet is 18 procent dunner dan zijn voorganger, weegt slechts 437 gram en beschikt over krachtigere hardware. Zo wordt hij aangestuurd door de A8X, een chip die volgens Apple 40 procent sneller is dan zijn voorganger. Verder heeft deze iPad een fraai 9,7 inch-scherm met een resolutie van 2048 bij 1536 pixels, twee camera’s met 8 en 1,2 megapixel, tenminste 16GB opslag en een 7340 mAh-accu met een lange standby-tijd. Standaard is er ondersteuning voor bluetooth en wifi, al kun je de iPad Air 2 ook met 4G-ondersteuning aanschaffen.

Uitvoeringen van de iPad Air 2

De iPad Air 2 is leverbaar met 16GB, 64GB of 128GB opslag en optionele 4G-ondersteuning. De eerste variant is eigenlijk alleen geschikt voor wie weinig apps downloadt en de iPad voornamelijk gebruikt om te internetten. Wil je meer apps, games en media downloaden voor offline gebruik, dan zijn de 64GB- of 128GB-versies betere opties. De interne opslag is immers niet uit te breiden.

Prijzen van de iPad Air 2

De iPad Air 2 is verkrijgbaar sinds eind 2014 en kostte bij verschijning respectievelijk 499, 599 en 699 euro voor het 16GB-, 64GB- en 128GB-model. De upgrade naar 4G-ondersteuning kostte per model 120 euro meer. Inmiddels zijn alle modellen voor een prikkie in huis te halen, zeker als je gaat voor een refurbished iPad Air 2 gaat. Dat is een gebruikte tablet, die door een professionele partij is schoongemaakt, gecontroleerd en voorzien van nieuwe onderdelen. De meeste refurbished aanbieders vervangen de accu, bieden minimaal twee jaar garantie en leveren alle accessoires mee. Het verschil met een volledig nieuwe iPad is daardoor klein.

Waar je op moet letten bij het kopen van een iPad Air 2

De iPad Air 2 is een interessante budgetoptie voor wie de iPad 2018 of iPad Pro te duur vindt. De tablet is niet meer de snelste, maar draait wel op een recente iOS-versie en kan overweg met praktisch alle apps. Ook voor het streamen van video’s is deze iPad prima geschikt. Benieuwd waar je hem het goedkoopst kunt aanschaffen? Gebruik de prijsvergelijker van iPhoned om snel een aanbieding te vinden die past bij je wensen en budget. Je kunt gemakkelijk het aanbod filteren op bijvoorbeeld model, kleur, opslagcapaciteit en conditie (nieuw of refurbished). Bovendien zie je in één oogopslag hoe de verschillende webshops worden beoordeeld.

Je oude iPad inruilen

Thuis nog een oude iPad liggen, of een ander Apple-apparaat dat je niet meer gebruikt? Met Apple GiveBack kun je die inruilen voor korting op je volgende aankoop. Op deze pagina zie je of je device in aanmerking komt voor Apples inruilprogramma. Is dat niet het geval, dan kan het kosteloos gerecycled worden.