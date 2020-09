iPad 2020 kopen: alles wat je moet weten

Op 15 september 2020 is de iPad 2020 aangekondigd. Dit is de opvolger van de iPad 2019. De nieuwe instap-iPad is even groot (10,2 inch) als zijn voorganger. De tablet draait nu op dezelfde A12 Bionic-chip die we kennen van de iPhone XR.

iPad 2020 uitvoeringen en prijs

De iPad (2020) is al te pre-orderen en hij ligt vrijdag in de winkels. De nieuwe tablet komt in drie kleuren: spacegrijs, zilver en goud. De prijzen per variant zijn als volgt:

iPad (2020, wifi en 32GB): 389 euro

iPad (2020, wifi en 128GB): 489 euro

iPad (2020, cellular en 32GB): 529 euro

iPad (2020, cellular en 128GB): 629 euro

iPad 2020 kopen: hier moet je op letten

Ga je een iPad 2020 kopen? Kies dan voor de variant met voldoende opslag. Als je al een iPad in je bezit hebt is dit een goede indicatie van de beste optie voor jou.

Daarnaast raden we aan om ook de prijzen van accessoires even te bekijken. Als je ook van plan bent om bijvoorbeeld een Apple Pencil te gebruiken neemt de aanschafprijs uiteraard ook toe.