iPad 2019 kopen: alles wat je moet weten

De iPad 2019 is de opvolger van de iPad 2018 en neemt de rol in van instapmodel. Deze iPad heeft vrijwel hetzelfde design als zijn voorgangers, met een traditionele homeknop en schermranden rondom het lcd-display.

Wel heeft de iPad 2019 ten opzichte van de iPad 2018 een groter scherm met een formaat van 10,2 inch. Een mooie verbetering, omdat je hierdoor apps beter in beeld kunt brengen en ook meer ruimte hebt om te multitasken.

De iPad 2019 draait standaard op iPadOS, de eerste keer dat de iPad zijn eigen software krijgt. Dit maakt een aantal grote verbeteringen mogelijk, zoals een homescreen waar meer apps op passen en standaard widgets laat zien.

Ook fijn is dat de iPad 2019 de Apple Pencil (eerste generatie) ondersteunt en de Smart Connector, zodat je er een Smart Keyboard magnetisch op kunt aansluiten. Daarmee wordt de iPad een stuk beter voor het verwerken van tekst.

Uitvoeringen

De iPad 2019 is beschikbaar in een model, maar wel in verschillende kleuren en meerdere opslagcapaciteiten. Zo heb je de keuze uit de kleuren Zilver, Spacegrijs en Goud wat in dit geval meer een Roségouden kleur is.

Qua opslag kun je kiezen uit 32GB en 128GB, waarbij de prijs uiteraard ook toeneemt als je het model met extra opslag neemt. Houd er wel rekening mee dat je het interne geheugen van de iPad 2019 niet verder kunt uitbreiden als je het eenmaal gekocht hebt.

Tot slot verschijnt de iPad 2019 zowel als WiFi en WiFi + Cellular model met mobiel internet. Ook hier is een hogere prijs aan verbonden. Check dus van tevoren goed welke iPad je nodig gaat hebben tot je tot een aankoop overgaat.

iPad 2019 prijzen

De iPad 2019 is verkrijgbaar voor een adviesprijs van 389 euro voor het model van 32GB geheugen. Wil je meer opslag, dan zul je voor de 128GB-versie moeten gaan waar je 489 euro voor betaalt. Beide modellen zijn met enkel wifi verkrijgbaar, maar als je er ook cellular bij wil, betaal je respectievelijk 529 euro of 629 euro voor het 32GB en 128GB-exemplaar.

iPad 2019 kopen: hier moet je op letten

Ga je een iPad 2019 kopen? Dan zijn er een paar zaken om op te letten. Kies zoals gezegd altijd genoeg opslag, maar kijk eerst hoeveel je nodig gaat hebben. Heb je al een iPad, dan is het een goede indicatie om te zien hoeveel ruimte je op deze verbruikt.

Daarnaast raden we aan om ook de prijzen van accessoires even te bekijken. Als je ook van plan bent om een Apple Pencil en Smart Keyboard met de tablet te gebruiken neemt de aanschafprijs namelijk al snel met honderden euro’s toe.