Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel. Meer info

iPad 2018 kopen: alles wat je moet weten

De iPad 2018 is het instapmodel dat Apple in 2018 uitbracht. Het is de versimpelde versie van de krachtigere iPad Pro 2018, het high-end model dat begin 2018 gelanceerd werd.

De nieuwe iPad heeft vrijwel hetzelfde design als zijn voorgangers. De iPad Pro 2018 heeft daarentegen een voorkantvullend scherm gekregen. De iPad 2018 heeft gewoon nog een homeknop en bijbehorende schermranden. Apple heeft deze iPad gepresenteerd op een event dat volledig in het teken stond van educatie. Met name de Apple Pencil-ondersteuning biedt een aantal nieuwe functies.

Daarnaast is de iPad Pro uitgerust met de A10 Fusion-chip, die we kennen van de iPhone 7 en 7 Plus. Hiermee kun je met gemak meerdere apps naast elkaar draaien via de multitasking-modus van iOS 12.

Uitvoeringen van de iPad 2018

De iPad 2018 heeft een 9,7 inch-scherm. Qua kleuren heb je de keuze uit drie varianten: zilver, spacegrijs en goud. Daarnaast zijn er twee opslagcapaciteiten beschikbaar: 32GB en 128GB. Zoals altijd is deze interne opslag niet uit te breiden, dus houd daar rekening mee als je een keuze maakt tussen deze opties.

Prijzen van de iPad 2018

De adviesprijs van de iPad 2018 is 359 euro met 32GB opslagruimte. Ga je voor 128GB opslag, dan geldt de adviesprijs van 449 euro. Inmiddels is de iPad al een een stuk goedkoper verkrijgbaar, zeker als je voor een refurbished iPad 2018 gaat. Een refurbished iPad, is door een professionele partij gecontroleerd, schoongemaakt en - waar nodig - voorzien van nieuwe onderdelen. De meeste refurbished aanbieders vervangen de accu en bieden twee tot drie jaar garantie. .

iPad 2018 kopen: hier moet je op letten

Als je een iPad 2018 gaat kopen, zijn er wat zaken om rekening mee te houden. Zo is de iPad 2017 een voordeligere keuze als je de tablet alleen voor alledaagse zaken gebruikt. Wil je een tablet waar je bijvoorbeeld ook goed op kunt editen, tekenen of andere zware taken op uit wil laten voeren, dan is de duurdere iPad Pro 2018 een betere keuze.

Kies je voor de iPad 2018, dan is het handig om te weten dat dit model de Apple Pencil ondersteunt. Oudere modellen ondersteunen deze stylus niet. Wanneer je deze ook aan wilt schaffen, ben je dus wel iets duurder uit. Daarnaast moet je het doen met Touch ID, terwijl de iPad Pro 2018 gebruikmaakt van gezichtsherkenning via Face ID.

Je oude iPad inruilen en gegevens overzetten

Als je nog een oude iPad hebt, kun je deze inruilen via Apple GiveBack om korting te krijgen op je nieuwe aankoop. Op deze pagina vind je de inruilwaarde van je oude apparaat. Afhankelijk van het model, de opslag en de staat van het apparaat kun je hier nog flink wat geld aan verdienen.

Voordat je een iPad gaat inruilen raden we wel aan om hem goed te wissen in verband met privacy. Daarna kun je al je gegevens van de iPad overzetten van je oude naar de nieuwe iPad.