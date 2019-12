Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel. Meer info

Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel. Meer info

Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel. Meer info

Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel. Meer info

iPad 2018 128GB kopen: dit moet je weten

De iPad 2018 128GB is de ideale tablet voor onderweg of tijdens het studeren. De Apple tablet met een 9,7-inch scherm is ideaal voor het kijken van films of het FaceTimen met je vrienden en familie. Voor je studie maak je met de iWork-apps zonder problemen een verslag of spreadsheet. En in tegenstelling tot zijn voorganger, de iPad 2017, biedt deze tablet wél ondersteuning voor de Apple Pencil. Met dit slimme pennetje maak je de mooiste tekeningen. Hoe dit precies in zijn werk gaat, lees je in onze uitgebreide iPad 2018 review.

Prijzen van de iPad 128GB

Eind maart 2018 werd de iPad 128GB door de Amerikaanse fabrikant aangekondigd met een adviesprijs van 449 euro. Daarnaast is er ook de iPad 32GB 2018 verschenen voor 359 euro. Ben je van plan om de iPad 128GB 2018 te kopen, kijk dan voor de huidige aanbiedingen in onze prijsvergelijker. Je vindt daar de prijzen voor zowel nieuwe als refurbished tablets. Een refurbished iPad is een gebruikt model dat door een professioneel bedrijf is gecontroleerd. De meeste aanbieders van tweedehands iPads bieden twee jaar garantie inclusief alle accessoires.

Waar moet je op letten bij het kopen van een iPad 128GB

Het 128GB-geheugen op de iPad 2018 is meer dan voldoende voor al je apps, games en mediabestanden. Wel is het goed om te weten dat het geheugen niet uit te breiden is met een kaartje. Wel kun je natuurlijk gebruikmaken van iCloud. Ben je vaak onderweg, dan is er ook een 4G-model. De adviesprijs voor dat model is 579 euro. Voor de professionele gebruiker is er ook nog de duurdere en krachtige iPad Pro 2018.

Hoe gebruik ik de vergelijker voor het vinden van de beste iPad 128GB aanbieding?

De beste aanbiedingen voor de Apple iPad 2018 vind je door prijzen te vergelijken. Met onze eigen prijsvergelijker weet je zeker dat je nooit teveel betaalt. De laagste prijs staat altijd bovenaan de pagina. Wil je bijvoorbeeld liever een andere kleur of de snelste levertijd? Dit doe je door te filteren aan de linkerkant. Tweedehands modellen worden aangegeven met een kringloop logo. De prijzen worden meerdere keren per dag geactualiseerd.