Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel. Meer info

Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel. Meer info

Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel. Meer info

Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel. Meer info

Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel. Meer info

Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel. Meer info

Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel. Meer info

Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel. Meer info

Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel. Meer info

Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel. Meer info

Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel. Meer info

Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel. Meer info

Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel. Meer info

Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel. Meer info

Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel. Meer info

Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel. Meer info

iPad 2017 kopen: alles wat je moet weten

De iPad 2017 is de vervanger van de iPad Air 2 Een betaalbare iPad met een uitstekende accuduur, super snelle chip set en degelijk Retina-display. De iPad camera op de achterkant is 8 megapixels en de selfiecamera op de voorkant is 1,2 megapixel. Wat opvalt is dat hij zowel dikker als iets zwaarde is dan zijn voorganger de iPad Air 2.

Uitvoeringen van de iPad 2017

De iPad 2017 heeft een 9,7 inch-scherm. Qua kleuren heb je de keuze uit drie varianten: goud, zilver en spacegrijs. Daarnaast zijn er twee opslagcapaciteiten beschikbaar: 32GB en 128GB. De interne opslag kan je niet uitbreiden, dus houd daar rekening mee als je een keuze maakt tussen deze opties.

Prijzen van de iPad 2017

De adviesprijs van de iPad 2017 is 409 euro met 32GB opslagruimte. Inmiddels zijn de prijzen voor de verschillende uitvoeringen al behoorlijk wat gedaald en is het de iPad ook refurbished te koop waardoor hij nog aantrekkelijker geprijsd is.

iPad 2017 kopen: hier moet je op letten

Als je een iPad 2017 gaat kopen, zijn er wat zaken om rekening mee te houden. Zo is zijn opvolger de iPad 2018 ook al sterk in prijs gedaald waardoor het prijsverschil klein is. Heb je iets meer te besteden dan is het verstandiger om voor het 2018 model te gaan. Kies je voor de iPad 2017, dan is het handig om te weten dat dit model de Apple Pencil niet ondersteunt.

Je oude iPad inruilen en gegevens overzetten

Als je nog een oude iPad hebt, kun je deze inruilen via Apple GiveBack om korting te krijgen op je nieuwe aankoop. Op deze pagina vind je de inruilwaarde van je oude apparaat. Afhankelijk van het model, de opslag en de staat van het apparaat kun je hier nog flink wat geld aan verdienen.

Voordat je een iPad gaat inruilen raden we wel aan om hem goed te wissen in verband met privacy. Daarna kun je al je gegevens van de iPad overzetten van je oude naar de nieuwe iPad.