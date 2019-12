HomePod kopen: Dit moet je weten

De HomePod is de slimme speaker van Apple die in 2017 werd aangekondigd. De Apple HomePod werkt samen met Siri waardoor je met je stem het apparaat kunt bedienen. Bijvoorbeeld om je favoriete nummer aan te zetten of andere apparaten die samenwerken met HomeKit. Denk aan de Philips Hue-verlichting en slimme thermostaten van Honeywell. Hoe dit precies in zijn werk gaat, lees je in onze review.

Op de HomePod zit een grote woofer die zorgt voor diepe en heldere bastonen. Daarnaast zijn er zeven tweeters aanwezig in de slimme speaker die de hoge tonen voor hun rekening nemen. Het geluid wordt aangepast aan de ruimte waarin de speaker staat. Het apparaatje van zo’n 17 centimeter hoog is nog niet officieel in Nederland uitgebracht, maar is wel te bestellen via diverse webshops.

Prijzen van de HomePod

De officiële Apple HomePod prijs bedraagt 349 euro. Helaas is hij nog niet in Nederland en België uitgebracht. Wel kun je de HomePod kopen via diverse webshops. Kijk in onze prijsvergelijker voor de actuele aanbiedingen. Alle webshops bieden minimaal 2 jaar garantie.

Waar moet je op letten bij het kopen van de HomePod

Aangezien Apple de HomePod nog niet officieel in ons land heeft uitgebracht, zit er geen Nederlandse ondersteuning voor Siri op de HomePod. Engels wordt uiteraard wel ondersteund. Houd er daarnaast rekening mee dat je de speaker zonder iPhone of iPad niet kunt bedienen. Je hebt namelijk AirPlay nodig; het apparaat ondersteunt geen Bluetooth. Ook werkt de HomePod voornamelijk met Apple Music. Spotify afspelen kan door de muziek via AirPlay naar de speaker te streamen.

Hoe gebruik ik de vergelijker voor het vinden van de beste HomePod aanbieding?

Een Apple HomePod kopen doe je met onze prijsvergelijker. Daar zie je altijd de goedkoopste aanbiedingen voor nieuwe en Refurbished HomePod modellen. Die laatste zijn gebruikte modellen die altijd door een professioneel bedrijf worden gecontroleerd en indien nodig gerepareerd. Een tweedehands HomePod biedt altijd minimaal 2 jaar garantie en is te herkennen aan het kringloop icoontje. Om te filteren op kleur, levertijd of conditie gebruik je de filterbalk aan de linkerkant. De prijzen worden doorlopend geactualiseerd.