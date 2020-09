Apple Watch Series 6 kopen: alles wat je moet weten

De Apple Watch Series 6 is op 15 september 2020 door Apple onthuld. Het is de opvolger van de Series 5, die in 2019 uitkwam. Het design van de Series 6 is niet veel verandert ten opzichte van de Series 5. De Series 6 beschikt over een saturatiemeter. Deze sensor kan de zuurstofwaarde in je bloed meten. Daarnaast kondigt Apple nieuwe Watch-bandjes aan, waaronder de Solo Loop. Deze bestaat uit één geheel zodat je hem gemakkelijk kan dragen. De oude bandjes van de Series 5 kan je ook gebruiken voor de Series 6.

Apple Watch Series 6 uitvoeringen

De Apple Watch Series 6 is beschikbaar in twee verschillende formaten: een 40mm en 44mm model net als zijn voorgangers. De nieuwe Apple Watch is verkrijgbaar in vier kleuren: oud, blauw, zilver en rood.

Apple Watch Series 6 prijzen

De Apple Watch Series 6 is verkrijgbaar vanaf 479 euro. Naast de Watch Series 6 kondigde Apple ook de Watch SE aan, een goedkopere smartwatch deze is verkrijgbaar vanaf 299 euro. Pre-order de Watch Series 6 direct, vanaf aanstaande vrijdag ligt hij in de winkels.

Waar moet ik op letten

De Apple Watch Series 6 heeft twee formaten, dus let hier goed op voordat je een keuze maakt. De 40mm-versie heeft bijvoorbeeld een iets kleinere display dan de grotere 44mm-versie.

Daarnaast raden we aan om goed de kleuren van de behuizing met elkaar te vergelijken. Je kunt de bandjes van je watch eenvoudig verwisselen maar het is wel aan te raden een kleur te kiezen die je dagelijks wil dragen.

Apple Watch Series 6 prijsvergelijker

De beste aanbiedingen voor de Apple Watch 6 vind je via onze prijsvergelijker. De laagste prijzen staan altijd bovenaan de pagina. Je kunt een eenvoudig filteren op kleur of uitvoering. De refurbished Apple Watch modellen worden aangegeven met een kringloop logo. De prijzen worden meerdere keren per dag bijgewerkt en zijn dus altijd up-to-date.