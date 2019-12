Apple Watch Series 5 kopen: alles wat je moet weten

De Apple Watch Series 5 is de smartwatch die Apple in 2019 uitbracht. Het slimme horloge heeft als grote vernieuwing een Always On-display, waardoor het scherm nooit meer helemaal uitgaat. Het design is hetzelfde gebleven als de Apple Watch Series 4.

De Apple Watch is uitgegroeid tot een populair iPhone-accessoire, omdat je er notificaties mee kunt lezen op je pols en het horloge je jouw gezondheid in de gaten houdt. Zo vul je dagelijks drie gekleurde ringen om genoeg te bewegen, heeft de Series 5 een ingebouwde hartslagmeter en een sensor die registreert of je gevallen bent.

De Apple Watch Series 5 draait standaard op watchOS 6, een software-update die ook op oudere Watches beschikbaar kwam. De update introduceert een aantal nieuwe wijzerplaten, nieuwe workouts en een decibelmeter die je waarschuwt voor gehoorschade.

Uitvoeringen

Net als zijn voorgangers verschijnt de Apple Watch in twee verschillende formaten: een 40mm en 44mm model. Het enige verschil is het schermformaat: de rest van de functies zijn identiek. Daarnaast heb je de keuze uit verschillende kleuren behuizing en tientallen horlogebandjes. Je koppelt de Apple Watch via Bluetooth aan je iPhone.

Prijzen

De Apple Watch Series 5 werd in september 2019 onthuld. De adviesprijs bedraagt 479 euro voor de 44mm-versie en 449 euro voor de 40mm-editie. Ben je op zoek naar de beste Apple Watch Series 5 aanbiedingen? Check dan onze prijsvergelijker voor de beste deals va het bedrijf.

Waar moet ik op letten

De Apple Watch Series 5 heeft twee formaten, dus let hier goed op voordat je een keuze maakt. De 40mm-versie is beter geschikt voor mensen met smallere polsen, al is het grotere 44mm-display wel beter leesbaar.

Daarnaast raden we aan om goed de kleuren van de behuizing met elkaar te vergelijken. Je zult je Apple Watch waarschijnlijk iedere dag om je pols hebben zitten, dus kies een kleur die je niet snel beu raakt. Gelukkig kun je de bandjes van de Apple Watch Series 5 gemakkelijk verwisselen.

Hoe werkt de vergelijker?

De beste aanbiedingen voor de Apple Watch 4 vind je via onze prijsvergelijker. De laagste prijzen staan altijd bovenaan de pagina. Filteren op een andere kleur of uitvoering doe je aan de linkerkant. Refurbished Apple Watch modellen worden aangegeven met een kringloop logo. De prijzen worden meerdere keren per dag bijgewerkt en zijn dus altijd up-to-date.