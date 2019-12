Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel. Meer info

Apple Watch Series 4 kopen: Dit moet je weten

De langverwachte Apple Watch Series 4 heeft een nieuw design en is dunner dan zijn voorganger, de Apple Watch Series 3. Ook is het scherm op de nieuwe smartwatch groter en heeft het hogere resolutie waardoor er meer notificaties weergegeven kunnen worden.

De nieuwe Apple Watch 4 heeft bovendien verbeterde gezondheidssensoren. Alle horloges van Apple kunnen je hartslag meten, maar deze kan ook aangeven wanneer je een afwijkende hartslag of hartritme hebt. En niet geheel onbelangrijk: het horloge kan je ook helpen als je bijvoorbeeld bent gevallen. Het apparaat belt dan automatisch 112. De Series 4 draait op watchOS 5 met een verbeterde Siri-watchface, Workout-app en de nieuwe Walkie-Talkie-app. Meer informatie over de nieuwste smartwach van Apple lees je in onze review.

Uitvoeringen Apple Watch Series 4

Mocht je de Apple Watch 4 willen kopen, heb je de keuze uit twee uitvoeringen: Een model met een schermgrootte van 40mm en eentje van 44mm . Beide horloges hebben een nieuw scherm dat helemaal tot de randen doorloopt. Je kunt kiezen uit de kleuren goud, zilver en grijs. De smartwatches maken verbinding met je telefoon via Bluetooth. Net als bij de Apple Watch Series 3 is het model met mobiel internet niet in Nederland verkrijgbaar.

Prijzen van de Apple Watch Series 4

De nieuwe Watch Series 4 werd in september 2018 aangekondigd. De adviesprijs voor de 40mm-versie bedraagt 429 euro. De Apple Watch 4 prijs voor het 44mm-model was destijds 459 euro. Wil je beste Apple Watch 4 aanbieding zien, kijk dan in onze prijsvergelijker. Daar vind je de prijzen voor zowel de nieuwe als refurbished Apple Watch 4. Een refurbished Apple Watch is een gebruikt horloge dat door een professioneel bedrijf is gecontroleerd. De meeste aanbieders van tweedehands modellen bieden twee jaar garantie inclusief alle accessoires.

Waar moet je op letten bij het kopen van een Apple Watch Series 4

Zoals we hierboven al beschreven, heeft de Apple Watch 4 twee uitvoeringen. Je moet dus voor jezelf de keuze maken welke grootte het beste bij je past. De specificaties van de watches zijn hetzelfde. Zo hebben beide modellen de nieuwe processor en S4-chip die door Apple is gemaakt. Hiermee is het horloge tot twee keer sneller dan de voorgaande Series 3. Ook kunnen de nieuwe modellen beter tegen water dankzij de vernieuwde knoppen. Deze drukgevoelige knoppen geven je het idee dat je een knop indrukt, terwijl een sensor met trillingen je eigenlijk voor de gek houdt. De nieuwe iPhones werken ook op deze manier.

Hoe gebruik ik de vergelijker voor het vinden van de beste Apple Watch Series 4 aanbieding?

De beste aanbiedingen voor de Apple Watch 4 vind je via onze prijsvergelijker. De laagste prijzen staan altijd bovenaan de pagina. Filteren op een andere kleur of uitvoering doe je aan de linkerkant. Refurbished Apple Watch modellen worden aangegeven met een kringloop logo. De prijzen worden meerdere keren per dag bijgewerkt en zijn dus altijd up-to-date.