Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel. Meer info

Apple Watch Series 4 44mm kopen: dit moet je weten

Eindelijk heeft Apple haar smartwatches een make-over gegeven. De Apple Watch 4 heeft een nieuw design en is nóg dunner dan de vorige serie: Apple Watch 3. Het nieuwe slimme horloge heeft een groter scherm met een hogere resolutie waardoor je meer meldingen tegelijkertijd kunt zien. Tevens is de Bluetooth-verbinding met je smartphone stukken stabieler dan bij het vorige model.

De focus op gezondheid is belangrijker geworden. De verbeterde gezondheidssensoren meten uiteraard je hartslag en stappen, maar ze kunnen ook helpen wanneer je bijvoorbeeld bent gevallen. De Apple Watch 4 44mm kan dan automatisch 112 bellen. De Series 4 draait op watchOS 5 met een verbeterde Siri-watchface, Workout-app en de nieuwe Walkie-Talkie-app. In onze review lees je alle informatie over de Apple Watch 4.

Prijzen van de Apple Watch Series 4 44mm

Tijdens de aankondiging in september 2018 was de adviesprijs voor de 44mm-versie 459 euro. Voor het 40mm-model betaalde je 429 euro. Er zijn drie verschillende kleuren, namelijk grijs, goud en zilver. Wil je beste Apple Watch 4 aanbieding zien, kijk dan in onze prijsvergelijker.

Waar moet je op letten bij het kopen van een Apple Watch Series 4 44mm

Ben je van plan de Apple Watch 4 te gaan kopen, dan heb je de keuze uit twee versies: een model met een schermgrootte van 44mm en een kleiner horloge van 40mm. Momenteel is het 4G-model niet in Nederland te koop. Welke grootte het beste bij je past is vaak een persoonlijke keuze. Vind je een nieuwe smartwatch te duur? Dan zijn er ook refurbished horloges. Een gereviseerde Apple Watch is een gebruikt horloge dat door een professioneel bedrijf is gecontroleerd. De meeste aanbieders van tweedehands modellen bieden twee jaar garantie inclusief alle accessoires. Wil je een nieuw én goedkoper model? Kijk dan eens naar de Apple Watch 3.

Hoe gebruik ik de vergelijker voor het vinden van de beste Apple Watch Series 4 44mm aanbieding?

Met onze prijsvergelijker vind je altijd de goedkoopste Apple Watch 4 prijzen. Deze staan bovenaan en zijn dus makkelijk te vinden. Wil je filteren op bijvoorbeeld grootte, kleur, levertijd of conditie? Gebruik dan de balk aan de linkerkant. Refurbished modellen zijn te herkennen aan het kringloop icoontje. De prijzen worden doorlopend geactualiseerd.