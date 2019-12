Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel. Meer info

Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel. Meer info

Apple Watch Series 3 kopen: Dit moet je weten

De Apple Watch 3 is de derde generatie slimme horloges van Apple. De Amerikaanse fabrikant heeft er bij deze reeks voor gekozen om hetzelfde design aan te houden als bij de Apple Watch Series 2. Wel is er onder de motorkap het één en ander veranderd. Zo heeft de Apple Watch 3 een verbeterde hartslagmeting en is hij een stuk sneller dan zijn voorganger. Met Apple Heart Story wil Apple zijn gebruikers waarschuwen als ze een afwijkende hartslag hebben. Inmiddels is er ook een nieuwe serie smartwatches op de markt, de Apple Watch 4. Alle informatie over de Apple Watch Series 3 lees je onze review.

Uitvoeringen Apple Watch Series 3

De Apple Watch Series 3 is in twee uitvoeringen verkrijgbaar, namelijk een horloge van 38mm en een 42mm-versie. Je kunt daarbij kiezen uit de kleuren goud, zilver en grijs. De smartwatches maken verbinding met je telefoon via Bluetooth. Er zijn ook uitvoeringen met mobiel internet; helaas zijn deze tot op heden niet in Nederland te koop.

Prijzen van de Apple Watch Series 3

Vanaf eind 2017 is de Apple Watch Series 3 in Nederland te koop. De adviesprijzen voor de slimme horloges waren toentertijd 369 euro voor de 38mm-versie en de grotere variant van 42mm kostte 399 euro. Wil je nu een Apple Watch 3 kopen, kijk dan in onze prijsvergelijker naar de huidige aanbiedingen. Hier vind je de prijzen voor nieuwe en refurbished modellen. Een gereviseerde Apple Watch is een gebruikt horloge dat door een professioneel bedrijf is gecontroleerd. De meeste aanbieders van tweedehands modellen bieden twee jaar garantie inclusief alle accessoires.

Waar moet je op letten bij het kopen van een Apple Watch Series 3

Ten eerste raden we je aan om te kijken welk formaat Apple Watch het beste bij jou past. Ook de kleur is natuurlijk niet geheel onbelangrijk. Spreekt het design je niet helemaal aan? Of wil je een smartwatch dat wat meer ‘futureproof’ is? Ga dan voor de Apple Watch Series 4.

Hoe gebruik ik de vergelijker voor het vinden van de beste Apple Watch Series 3 aanbieding?

De beste Apple Watch 3 prijs vind je in de prijsvergelijker van iPhoned.nl. We hebben alles duidelijk voor je onder elkaar gezet, met de goedkoopste Apple Watch 3 aanbieding bovenaan. Via de balk aan de linkerkant selecteer je welke schermgrootte, kleur en conditie je wilt. Refurbished Apple Watch modellen zijn te herkennen aan het kringloop icoon. De prijzen worden voortdurend bijgewerkt en zijn dus altijd up-to-date.