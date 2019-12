Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel. Meer info

Apple Watch Series 3 42mm kopen: dit moet je weten

De Apple Watch 3 42 mm is de grootste smartwatch uit de derde generatie. Er is ook een 38-mm-versie verkrijgbaar. Dit slimme horloge bevat hetzelfde design als zijn voorganger, Apple Watch 2, maar heeft wel wat verbeteringen onder de motorkap. Zo is het horloge sneller, is de verbinding met WiFi en Bluetooth stabieler en heeft het een betere hartslagmeter. Ook kan de Apple Watch 3 je waarschuwen wanneer je een afwijkend hartritme hebt. Alle informatie over de Apple Watch 3 lees je in onze review.

Prijzen van de Apple Watch Series 3 42mm

De Apple Watch Series 3 werd eind 2017 op de markt gebracht. Het horloge met een schermformaat van 42mm was toentertijd 399 euro. De iets kleinere variant van 38mm had een adviesprijs van 369 euro. Wil je nu een Apple Watch 3 42mm kopen, kijk dan voor de actuele aanbiedingen in onze prijsvergelijker. Hier vind je prijzen voor nieuwe en refurbished modellen. Refurbished horloges zijn gebruikte modellen en worden altijd door een professioneel bedrijf gecontroleerd. De meeste refurbished aanbieders leveren alle accessoires mee en geven twee jaar garantie.

Waar moet je op letten bij het kopen van een Apple Watch Series 3 42mm

Er zijn een paar zaken waarmee je rekening dient te houden voordat je een Apple Watch 3 42mm gaat kopen. Bedenk in eerste instantie of de 42mm-versie niet te groot voor je pols is. Er is ook een Apple Watch 3 38mm te koop. Wil je een nieuwer design? Inmiddels heeft Apple een nieuwe generatie uitgebracht onder de naam Apple Watch Series 4.

Hoe gebruik ik de vergelijker voor het vinden van de beste Apple Watch Series 3 42mm aanbieding?

De goedkoopste Apple Watch 3 42mm vind je door prijzen te vergelijken. Met onze prijsvergelijker vind je de beste aanbiedingen. Deze staan namelijk altijd bovenaan de pagina. Wil je een kleur of de conditie van de smartwatch kiezen? Selecteer dit dan in de filterbalk aan de zijkant. Refurbished modellen herken je aan het kringloop logo. We werken de prijzen gedurende de dag bij dus je betaalt nooit teveel.