Apple Watch Series 3 38mm kopen: dit moet je weten

De Apple Watch 3 38mm is onderdeel van de derde generatie smartwatches. De Amerikaanse fabrikant heeft tevens een grotere versie van 42mm uitgebracht. Beide horloges hebben hetzelfde design als de vorige serie: de Apple Watch 2. Wel zijn deze modellen sneller en hebben ze een betere ingebouwde hartslagmeter en stappenteller. Ook is de verbinding met Bluetooth en WiFi stabieler. In onze review lees je alle mogelijkheden van de Apple Watch Series 3.

Prijzen van de Apple Watch Series 3 38mm

Eind 2017 introduceerde de Amerikaanse fabrikant de nieuwe Series 3. Voor de Apple Watch 3 met een schermgrootte van 38mm betaalde je destijds 369 euro. Het grotere model werd voor 399 euro op de markt gebracht. Inmiddels zijn er naast nieuwe horloges ook gebruikte horloges te koop. Deze refurbished Apple Watch 3 modellen worden altijd door een professioneel bedrijf gecontroleerd én bevatten 3 jaar garantie. Ook accessoires zoals opladers worden meegeleverd. Voor de actuele aanbiedingen ga je naar de prijsvergelijker van iPhoned.nl.

Waar moet je op letten bij het kopen van een Apple Watch Series 3 38mm

Denk van tevoren goed na of je de 38mm-versie niet te klein vindt om je pols. Voor een paar tientjes meer heb je namelijk de Apple Watch 3 42mm. Ook heeft de fabrikant uit Cupertino inmiddels een recenter model uitgebracht met een vernieuwd design. Wellicht vind je de Apple Watch 4 dus mooier. Wil je geld besparen en ga je voor een refurbished model? Dan heb je doorgaans de keuze uit: Zo goed als nieuw, licht gebruikt en zichtbaar gebruikt. De prijzen kunnen per conditie flink verschillen. Zo is er voor ieder budget wel een Apple Watch!

Hoe gebruik ik de vergelijker voor het vinden van de beste Apple Watch Series 3 38mm aanbieding?

De goedkoopste Apple Watch 3 38mm koop je via onze prijsvergelijker. De beste prijzen staan altijd bovenaan zodat je nooit teveel betaalt. Prijzen vergelijken kan namelijk een hoop geld schelen! Wil je zelf kiezen welke kleur, conditie of levertijd de Apple Watch heeft? Gebruik dan de filters aan de zijkant. Refurbished horloges herken je aan het kringloop icoontje. We werken de prijzen voortdurend bij zodat ze altijd actueel zijn.