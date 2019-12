Apple TV kopen: Dit moet je weten

Films, video’s, muziek, apps en games speel je met de Apple TV direct op je televisie af. Het apparaatje werkt via een bekabelde internetaansluiting of WiFi en is dus overal in huis te gebruiken. In 2017 is de nieuwste versie gelanceerd; deze biedt ook ondersteuning voor 4K HDR-kwaliteit. Tevens is er de snelle A8-chip ingezet waardoor apps en games nog sneller draaien. De Apple TV bedienen doe je met de meegeleverde afstandsbediening of via Siri met je stem. Gebruik deze functie bijvoorbeeld om te zoeken naar een bepaald filmgenre, tijdperk of acteur/actrice tijdens het kijken van een film. Op de Apple TV zit bovendien de App Store geïnstalleerd met apps als Netflix en YouTube. Meer weten over de Apple TV? Lees dan onze review.

Uitvoeringen Apple TV

De nieuwste Apple TV biedt 4K-ondersteuning en is te verkrijgen in twee uitvoeringen: 32GB of 64GB geheugen. Die laatste is vooral interessant wanneer je veel apps en games op het apparaatje downloadt. Films en series stream je via Netflix of iTunes. De oudere versies van Apple TV hebben geen 4K-ondersteuning en zijn tevens te verkrijgen met 32GB of 64GB opslagruimte.

Prijzen van de Apple TV

De Apple TV 4K is eind 2017 gelanceerd voor 199 euro. Hiervoor heb je variant met 32GB geheugen. Voor de 64GB-versie geldt een adviesprijs van 219 euro. De vorige versie van de Apple TV is ook nog steeds verkrijgbaar. Wil je een Apple TV kopen, kijk dan naar de actuele aanbiedingen via onze prijsvergelijker.

Waar moet je op letten bij het kopen van een Apple TV

Het is goed om te kijken welke Apple TV je wilt aanschaffen. Er zijn op het moment nog meerdere versies te koop. Ga je voor de Apple TV 4K? Let er dan wel op dat je alleen kunt genieten van deze hogere kwaliteit wanneer je ook een televisie hebt die 4K ondersteunt. Anders heb je er nog niets aan. Ook niet alle media zijn momenteel in 4K opgenomen. Wel komen er in iTunes en op streamingdiensten als Netflix steeds meer films en series uit die deze hogere kwaliteit gebruiken.

Hoe gebruik ik de vergelijker voor het vinden van de beste Apple TV aanbieding?

De beste Apple TV aanbieding vind je door prijzen te vergelijken in de prijsvergelijker van iPhoned.nl. De goedkoopste prijzen staan altijd bovenaan. Via de balk aan de linkerkant kun je filteren op geheugen, levertijd of shopwaardering. We werken de prijzen meerdere keren per dag bij. Zo weet je zeker dat je nooit teveel betaalt.