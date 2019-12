AirPods kopen: Dit moet je weten

In 2016 kwam Apple wederom met een bestseller op de markt: de AirPods. Dit zijn witte draadloze in-ear oordopjes waarmee je urenlang muziek luistert of belt. De AirPods zijn ontzettend populair en niet meer uit het straatbeeld weg te denken. Ze hebben een groot gebruikersgemak (lees: geen irritante draden die in de weg zitten) en een uitstekende geluidskwaliteit. Sinds Apple de nieuwe generatie AirPods 2 in 2019 aankondigde, is het bijvoorbeeld ook mogelijk om Siri met je stem te bedienen via de Airpods. Dit werkt hetzelfde als bij je iPhone of Watch. Bij de AirPods hoort een oplaaddoosje waarin je de oortjes kunt bewaren en opladen. Een klein lampje in de case laat zien hoe vol de AirPods nog zijn. Onze review over de nieuwe AirPods lees je hier.

Prijzen van de AirPods

De oorspronkelijke AirPods werden in de Apple Store voor 179 euro verkocht. Inmiddels zijn de AirPods 2 op de markt gebracht voor dezelfde prijs van 179 euro. De huidige oortjes met draadloze oplaadcase hebben een adviesprijs van 229 euro. Voor alleen het draadloze oplaadstation betaal je 89 euro. Wil je beste AirPods aanbieding zien, kijk dan in onze prijsvergelijker.

Waar moet je op letten bij het kopen van de AirPods

Na de lancering van de AirPods 2 heeft Apple de eerste generatie vervangen. In de Apple Store vind je dus alleen de nieuwste generatie oordopjes. Andere aanbieders verkopen nog wel de eerste lichting AirPods. Kijk hier dus goed na wanneer je nieuwe AirPods gaat kopen.

De nieuwe Airpods hebben een langere accuduur voor telefoontjes en muziek. Ook zijn ze voorzien van de speciale en supersnelle W1-chip die ervoor zorgt dat de oortjes automatisch aan je iPhone, iPad, iMac of Apple Watch worden gekoppeld zodra je ze uit het doosje haalt.

Ook herkennen sensoren wanneer de AirPods in je oren zitten, zodat ze automatisch stoppen met het afspelen van muziek of video’s.

Hoe gebruik ik de vergelijker voor het vinden van de beste AirPods aanbieding?

Prijzen vergelijken voor de AirPods vind je via de prijsvergelijker van iPhoned.nl. De goedkoopste aanbiedingen staan altijd bovenaan de pagina. Filteren op levertijd doe je aan de zijkant. Zo hoef je nooit bang te zijn dat je AirPods uitverkocht zijn. Prijzen worden meerdere keren per dag geactualiseerd.