AirPods Pro kopen: Alles wat je moet weten

De eerste echte opvolger van de AirPods zijn de AirPods Pro. De draadloze oordopjes kregen een flinke upgrade met de introductie van een betere pasvorm en ruisonderdrukking.

De AirPods Pro hebben daarnaast nog wat andere verbeteringen. Zo kun je het steeltje indrukken om snel tussen de drie verschillende geluidsmodi te wisselen en is er een speciaal ventiel ingebouwd die lucht laat ontsnappen. Daardoor zitten de oordopjes extra comfortabel.

AirPods Pro prijzen

De AirPods Pro hebben een adviesprijs van 279 euro. Je krijgt hiervoor de twee oordopjes en een oplaadcase waarin je de accu van de AirPods weer bijvult. Deze oplaadcase kun je opladen met een Lightningkabel of door het doosje simpelweg op een draadloze lader te leggen.

In tegenstelling tot reguliere AirPods heb je bij de AirPods Pro geen keuze uit een normale oplaadcase of een draadloze oplaadcase, je krijgt in dit geval altijd de (duurdere) draadloze variant.

Verschillende webshops willen wel eens onder deze adviesprijs duiken met speciale acties. Kijk daarom altijd in onze prijsvergelijker voor de beste aanbiedingen van het moment.

Hoe gebruik ik de vergelijker voor het vinden van de beste AirPods Pro aanbieding?

Prijzen vergelijken voor de AirPods Pro vind je via de prijsvergelijker van iPhoned.nl. De goedkoopste aanbiedingen staan altijd bovenaan de pagina. Filteren op levertijd doe je aan de zijkant. Zo hoef je nooit bang te zijn dat je AirPods uitverkocht zijn. Prijzen worden meerdere keren per dag geactualiseerd.