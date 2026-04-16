Welke MacBook moet je kiezen in 2026? Dit is (niet) de beste keuze voor jou

Ben je van plan een nieuwe MacBook aan te schaffen, dan heb je best veel mogelijkheden in 2026 – wij helpen je om de juiste keuze te maken!
Lees verder na de advertentie.
Welke MacBook moet je kiezen in 2026?
Ga je voor een lichte MacBook Air, een krachtige MacBook Pro, of toch liever voor de meer betaalbare MacBook Neo? We zetten de verschillende MacBooks voor je op een rij, zodat je gemakkelijk kunt kiezen!
MacBook Air
De MacBook Air 2026 is een dunne en lichte laptop met sterke prestaties en een lange batterijduur, die ideaal is voor dagelijks gebruik. De MacBook Air is al jaren de populairste laptop van Apple — en dat is niet zonder reden. Met chips zoals de M3 en inmiddels de M5 is hij sneller dan ooit, terwijl hij nog steeds dun, stil (geen ventilator!) en licht blijft. Hij is geschikt voor het merendeel van de taken die de gemiddelde gebruiker uitvoert en daardoor de beste keuze voor zo’n 80 procent van de gebruikers.
Voordelen MacBook Air
Nadelen MacBook Air
|MacBook Air
|Scherm
|13 of 15 inch Liquid Retina XDR-display
|Processor
|M5-chip
|Werkgeheugen
|16 GB, 24 GB of 32 GB
|Opslagruimte
|512 GB, 1 TB, 2 TB of 4 TB
|Batterijduur
|Tot 18 uur video streamen
|Kleuren
|Hemelsblauw, Zilver, Sterrenlicht of Middernacht
|Prijs
|€ 1.109,57
MacBook Pro
De MacBook pro 2026 is een zeer krachtige laptop met actieve koeling en high-end prestaties, bedoeld voor professionals. Deze laptop is echt gebouwd voor zware workflows. De MacBook Pro is dan ook ideaal als je serieus creatief werk doet, zoals videobewerking, programmeren, muziekproductie of zware multitasking. Gebruik je over het algemeen alleen maar Safari, Word en Netflix? Dan is de MacBook Pro al snel zonde van je geld.
Voordelen MacBook Pro
Nadelen MacBook Pro
|MacBook Pro
|Scherm
|14 of 16 inch Liquid Retina XDR-display
|Processor
|M5-chip, M5 Pro-chip of M5 Max-chip
|Werkgeheugen (afhankelijk van chip)
|16 GB, 24 GB of 32 GB
24 GB, 48 GB of 64 GB
48 GB, 64 GB, 128 GB
|Opslagruimte (afhankelijk van chip)
|1 TB, 2 TB, 4 TB of 8 TB
|Batterijduur
|Tot 23 uur video afspelen
|Kleuren
|Spacezwart of Zilver
|Prijs
|€ 2.299,-
MacBook Neo
De MacBook Neo 2026 is een Instapmodel MacBook met een lagere prijs en prestaties, gericht op licht gebruik. De MacBook Neo is de nieuwkomer van Apple en richt zich vooral op een lagere prijs. Hij draait op de A18 Pro-chip (net zoals de iPhone 16 Pro (Max)) en is bedoeld voor basisgebruik. De MacBook Neo is geschikt als je een budget MacBook zoekt waarmee je vooral wilt browsen, e-mailen en streamen. Ook als tweede laptop is de Neo uitermate geschikt.
Voordelen MacBook Neo
Nadelen MacBook Neo
|MacBook Neo
|Scherm
|13 inch Liquid Retina-display
|Processor
|A18 Pro-chip
|Werkgeheugen
|8 GB
|Opslagruimte
|256 GB of 512 GB opslagruimte
|Batterijduur
|Tot 16 uur video streamen
|Kleuren
|Zilver, Blos, Citrus en Indigo
|Prijs
|€ 669,-
Conclusie: welke MacBook moet je kiezen in 2026?
In grote lijnen zit het als volgt: zoek je een betaalbare MacBook waarmee je prima kunt surfen, tekstverwerken en content streamen? Dan is de MacBook Neo zonder meer je beste keuze. Wil je een laptop die langer meegaat en ook beter met wat zwaardere taken en multitasking omgaat? Kies dan voor de MacBook Air. En alleen als je écht een heel krachtige MacBook nodig hebt, kies je voor de MacBook Pro.
