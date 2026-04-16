Welke MacBook moet je kiezen in 2026? Dit is (niet) de beste keuze voor jou

Maurice Snijders
16 april 2026, 16:56
3 min leestijd
Ben je van plan een nieuwe MacBook aan te schaffen, dan heb je best veel mogelijkheden in 2026 – wij helpen je om de juiste keuze te maken!

Lees verder na de advertentie.

Ga je voor een lichte MacBook Air, een krachtige MacBook Pro, of toch liever voor de meer betaalbare MacBook Neo? We zetten de verschillende MacBooks voor je op een rij, zodat je gemakkelijk kunt kiezen!

MacBook Air

macbook 2026

De MacBook Air 2026 is een dunne en lichte laptop met sterke prestaties en een lange batterijduur, die ideaal is voor dagelijks gebruik. De MacBook Air is al jaren de populairste laptop van Apple — en dat is niet zonder reden. Met chips zoals de M3 en inmiddels de M5 is hij sneller dan ooit, terwijl hij nog steeds dun, stil (geen ventilator!) en licht blijft. Hij is geschikt voor het merendeel van de taken die de gemiddelde gebruiker uitvoert en daardoor de beste keuze voor zo’n 80 procent van de gebruikers.

Voordelen MacBook Air

  • Snel genoeg voor vrijwel alles (studie, werk, lichte editing)
  • Lange batterijduur (zo’n 15 tot 18 uur)
  • Dun en licht design
  • Relatief betaalbaar voor Apple-begrippen

Nadelen MacBook Air

  • Beperkt aantal poorten (2x USB-C)
  • Geen ventilator, dus minder geschikt voor langdurige zware taken
  • Scherm is beperkt tot 60 Hz
MacBook Air
Scherm13 of 15 inch Liquid Retina XDR-display
ProcessorM5-chip
Werkgeheugen16 GB, 24 GB of 32 GB
Opslagruimte512 GB, 1 TB, 2 TB of 4 TB
BatterijduurTot 18 uur video streamen
KleurenHemelsblauw, Zilver, Sterrenlicht of Middernacht
Prijs€ 1.109,57

MacBook Pro

macbook 2026

De MacBook pro 2026 is een zeer krachtige laptop met actieve koeling en high-end prestaties, bedoeld voor professionals. Deze laptop is echt gebouwd voor zware workflows. De MacBook Pro is dan ook ideaal als je serieus creatief werk doet, zoals videobewerking, programmeren, muziekproductie of zware multitasking. Gebruik je over het algemeen alleen maar Safari, Word en Netflix? Dan is de MacBook Pro al snel zonde van je geld.

Voordelen MacBook Pro

  • Veel krachtiger (geschikt voor video editing, 3D, etc.)
  • Actieve koeling, dus blijft langdurig prestaties leveren
  • Beter scherm (helderder, hogere refresh rate)
  • Meer poorten (HDMI, SD-kaart, extra Thunderbolt)

Nadelen MacBook Pro

  • Fors duurder
  • Zwaarder en minder draagbaar
  • Overkill voor dagelijks gebruik
MacBook Pro
Scherm14 of 16 inch Liquid Retina XDR-display
ProcessorM5-chip, M5 Pro-chip of M5 Max-chip
Werkgeheugen (afhankelijk van chip)16 GB, 24 GB of 32 GB
24 GB, 48 GB of 64 GB
48 GB, 64 GB, 128 GB
Opslagruimte (afhankelijk van chip)1 TB, 2 TB, 4 TB of 8 TB
BatterijduurTot 23 uur video afspelen
KleurenSpacezwart of Zilver
Prijs€ 2.299,-

MacBook Neo

macbook 2026

De MacBook Neo 2026 is een Instapmodel MacBook met een lagere prijs en prestaties, gericht op licht gebruik. De MacBook Neo is de nieuwkomer van Apple en richt zich vooral op een lagere prijs. Hij draait op de A18 Pro-chip (net zoals de iPhone 16 Pro (Max)) en is bedoeld voor basisgebruik. De MacBook Neo is geschikt als je een budget MacBook zoekt waarmee je vooral wilt browsen, e-mailen en streamen. Ook als tweede laptop is de Neo uitermate geschikt.

Voordelen MacBook Neo

  • Veel goedkoper dan Air en Pro
  • Licht en kleurrijk design
  • Prima voor simpele taken

Nadelen MacBook Neo

  • Minder krachtig (vooral bij multitasking)
  • Minder werkgeheugen en opslagruimte
  • Minder geschikt als lange termijn-laptop
MacBook Neo
Scherm13 inch Liquid Retina-display
ProcessorA18 Pro-chip
Werkgeheugen8 GB
Opslagruimte256 GB of 512 GB opslagruimte
BatterijduurTot 16 uur video streamen
KleurenZilver, Blos, Citrus en Indigo
Prijs€ 669,-

Conclusie: welke MacBook moet je kiezen in 2026?

In grote lijnen zit het als volgt: zoek je een betaalbare MacBook waarmee je prima kunt surfen, tekstverwerken en content streamen? Dan is de MacBook Neo zonder meer je beste keuze. Wil je een laptop die langer meegaat en ook beter met wat zwaardere taken en multitasking omgaat? Kies dan voor de MacBook Air. En alleen als je écht een heel krachtige MacBook nodig hebt, kies je voor de MacBook Pro.

MacBook kopen?

Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Mac MacBook Pro Mac Apple MacBook Air 2026 MacBook Pro 2026 M5 Pro MacBook Neo

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Het laatste nieuws, tips en meer Apple in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
iPhone
iPad
Watch
Mac
Accessoires
Vergelijk
Verkopen
Over ons Contact Adverteren