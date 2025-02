Koopadvies: welke Apple Watch moet je halen in 2025?

Ben je op zoek naar een nieuwe Apple Watch, maar twijfel je welke je moet kiezen? In dit koopadvies vertellen we welke Apple Watch je het beste kunt kopen in 2025!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple Watch in 2025

Het is alweer even geleden dat Apple nieuwe Apple Watches heeft uitgebracht. De nieuwe smartwatches van dit jaar staan pas voor september op de planning, waardoor de Apple Watch Series 10 het recentste model is. Deze verscheen in 2024, maar welke Apple Watch moet je halen in 2025? En welke uitvoering past het beste bij jou? Wij zetten de beste opties voor je onder elkaar!

1. Apple Watch Series 10

De Apple Watch Series 10 is Apple’s nieuwste smartwatch. Het toestel heeft een vernieuwd design, dat veel dunner is dan we bij eerdere modellen zagen. Dat is niet de enige verandering die Apple heeft doorgevoerd, want de Apple Watch Series 10 heeft het grootste scherm van alle Watches. Opvallend is dat de Apple Watch Series 10 zelfs een groter display heeft dan de Apple Watch Ultra (2). Je kunt bij de tiende generatie kiezen voor een scherm van 42 of 46 millimeter.

De Apple Watch Series 10 heeft niet alleen het grotere scherm overgenomen van de Apple Watch Ultra (2), ook de dieptesensor en verbeterde waterbestendigheid zijn nieuwe features bij de Series 10. Onder de motorkap vinden we de S10-chip bij de Apple Watch Series 10, waarmee het de beste smartwatch van 2025 is. Twijfel je welke Apple Watch je moet halen in 2025? Dan is de Apple Watch Series 10 de beste keuze op dit moment. Dit zijn de laagste prijzen:

2. Apple Watch Ultra 2

Wil je geen functie van de Apple Watch missen? Dan moet je de Apple Watch Ultra 2 halen in 2025. Het toestel beschikt over geavanceerde functies als bergbeklimmen en diepzeeduiken, bij de Apple Watch Series 10 heb je deze features niet. De Apple Watch Ultra 2 is daarmee vooral bedoeld voor fanatieke sporters en het buitenleven. Dat zien we ook terug bij de behuizing, want de Apple Watch Ultra 2 is gemaakt van titanium en saffierglas.

Dat zijn enorm stevige materialen, waardoor de Apple Watch Ultra 2 niet snel kapot zal gaan. De Apple Watch Ultra 2 heeft een veel grotere behuizing, zeker in vergelijking met de Apple Watch Series 10. Het grote voordeel van de Apple Watch Ultra 2 is de accuduur, die is met 36 uur twee keer zo lang als we bij de Apple Watch Series 10 zien. Vind je dat belangrijk? Dan raden we aan om de Apple Watch Ultra 2 te halen in 2025:

3. Apple Watch Series 9

Vind je de Apple Watch Series 10 of de Apple Watch Ultra 2 te duur? In dat geval is de Apple Watch Series 9 ook in 2025 nog een goede keuze. De smartwatch draait op dezelfde S9-chip als de Apple Watch Ultra 2, waarmee het toestel nog jarenlang watchOS-updates krijgt. Dat zien we terug bij de nieuwe functies van watchOS 11, want de detectie van slaapapneu is ook beschikbaar bij de Apple Watch Series 9.

Hetzelfde geldt voor de bediening via gebaren, de Apple Watch Series 9 is de eerste smartwatch die werkt met ‘Tik dubbel’. De Apple Watch Series 9 en de Apple Watch Series 10 verschillen vooral in het ontwerp, de negende generatie heeft een kleiner scherm en een dikkere behuizing. Vind je dat geen probleem? Kies dan de Apple Watch Series 9 in 2025, zodat je veel geld bespaart. Dit zijn de laagste prijzen:

Apple Watch Series 9 deals Apple Watch Series 9 41 mm Siliconen band Aluminium € 309,95 1 dag Bekijk bij Belsimpel Vergelijk alle Apple Watch Series 9 prijzen

4. Apple Watch SE 2022

Ben je op zoek naar de goedkoopste Apple Watch van 2025? Dan kom je uit bij de Apple Watch SE 2022. Het toestel is verkrijgbaar tegen een veel lagere prijs, maar moet het daardoor ook zonder een aantal functies doen. Zo missen de Ecg-app, temperatuurregistratie en het always-on scherm bij de Apple Watch SE 2022. Dat is terug te zien in de prijs, want je haalt het toestel al voor € 199,95.

Het is de verwachting dat Apple in 2025 een nieuwe generatie van de Apple Watch SE uitbrengt, maar deze verschijnt pas in september. Wil je niet zo lang wachten en ben je niet op zoek naar de nieuwste functies? Dan is de Apple Watch SE 2022 het nog steeds waard, zeker gezien de lage prijs. Bovendien draait het toestel op de S8-chip en is de accuduur met 18 uur hetzelfde als bij de Apple Watch Series 9 en de Apple Watch Series 10. Bekijk hier de laagste prijzen:

5. Refurbished Apple Watch

Wil je toch de nieuwste Apple Watch in 2025, maar vind je de prijzen te hoog? In dat geval is een refurbished Apple Watch interessant. Bij refurbished worden gebruikte Apple Watches voorzien van nieuwe onderdelen, zodat het toestel weer als nieuw functioneert. Groot voordeel hiervan is dat je weer fabrieksgarantie krijgt bij de smartwatch, net als bij een nieuwe Apple Watch.

Vaak zijn refurbished Apple Watches goedkoper dan nieuwe uitvoeringen, maar dit is niet altijd het geval. Dat heeft te maken met de uitvoering van de refurbished Apple Watch, zo heeft het toestel mogelijk een groter display of meer opslagruimte. Je moet dan zelf afwegen of je een compleet nieuwe Apple Watch belangrijker vindt, of toch voor de geavanceerdere refurbished uitvoering kiest. Deze refurbished Apple Watches kun je halen in 2025:

Conclusie